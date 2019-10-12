Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разведение сил в Донбассе: Жертвой ВСУ стал беспилотник ОБСЕ - источник
"Без комментариев": The New York Times разместила на первой полосе шам...
Владимир Путин принял участие в заседании глав государств СНГ
Неуместный шантаж: Угрозы Эрдогана выпустить беженцев обеспокоили Европу
Главная / Политика

«Зеленский признал независимость Донбасса»: Соцсети о пресс-марафоне президента Украины

12 октября 2019, 14:54  •  77 • Политика
Соцсети раскритиковали Владимира Зеленского за неубедительность во время 14-часового пресс-марафона в Киеве
Автор:
Гасанов Камран
Пользователь Shustrex считает, что украинскому президенту лучше не перегружать себя и работать как все — по восемь часов. Иначе будет «каша».
«Если Зеленский 24 часа работает в таком же стиле, как вчера 14-часовой марафон проводил, где ко второй половине вместо ответов выдавалась бессвязная каша или злобное гавканье, то лучше не надо, пусть работает по восемь часов, и ещё лучше — пусть уволится, у него хреново получается всё», — твитнул он.
Useragento тоже считает, что Зеленский говорил неубедительно. Но украинские журналисты ничем не лучше его.
С Зеленским было всё понятно, ничего нового он не показал. Но. Пресс-марафон отлично показал, что наши журналисты — действительно тупые ссыкливые овцы! Когда Зеленский нагло их перебивал своим вопросом, они терялись и начинали сами оправдываться (!) как дети,
— отписался Usegagento.
Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress
Эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич считает успехом выбранный Зеленским формат и сам марафон.
«Точно выбранный формат. Продюссерски, сценарно и режиссёрски всё получилось. Это как встреча одноклассников/однокурсников в кафе. Никакой величественной монументальности. Какой контраст со страстным стремлением Порошенко по всякому случаю делать монументальную историческую морду. Живой нормальный человек ищет путь к благу, и это не подделаешь, это видно».
Alexboy обратил внимание на то, что это самая длинная пресс-конференция среди президентов мира за всю историю.
«14 часов 8 минут: Зеленский установил мировой рекорд. Вчерашний пресс-марафон, в ходе которого президент Владимир Зеленский общался с представителями СМИ, признан самой длительной пресс-конференцией в мире, самой продолжительной за всю историю среди всех президентов мира», — написал он.
DarkRamzes разочарован тем, что Зеленский за такое длительное время так и не объяснил, с кем воюет Украина.
«За 14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского президент Украины Зеленский так и не смог внятно ответить, с кем воюет его страна, почему, и когда это прекратится», — прокомментировал пользователь.
Украинский националист Stah Rozsoha раскритиковал своего президента за чересчур мягкое отношение к Донбассу.
«Зеленский всё время произносит ДНР&ЛНР. Хотя это сепаратистские образования. Видимо, признаёт их легитимность!»
В другом посте он заметил, что Зеленский — не стратег.
«После пресс-марафона Зеленского стало ещё тревожнее за страну. Он не стратег, не тактик, у него нет видения перспективы. Как оказалось, он не умеет складно выражать мысли. И отвечает вопросом на вопрос. Пожалуй, довольно для того, чтобы разочароваться», — пишет пользователь.
Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress
После пресс-марафона Зеленского стало ещё тревожнее за страну. Он не стратег, не тактик, у него нет видения перспективы. Как оказалось, он не умеет складно выражать мысли. И отвечает вопросом на вопрос. Пожалуй, довольно для того, чтобы разочароваться #пресс_марафон #зеленский
— Stah Rozsoha (@ElturS) October 10, 2019
Ещё один житель Киева Engy Kpi обратил внимание на то, что за полчаса невозможно толково ответить на вопросы. Именно столько отводилось каждой группе сменявших каждые полчаса друг друга журналистов.
«Это снова спектакль. На какие вопросы можно толково ответить за полчаса? Это называется "Входите-выходите". Совершенно очевидно: #Зеленский хочет распиарить событие как "марафон", а отвечать и вести дискуссию не хочет. Если бы мог и хотел, организовал бы нормальную пресс-конференцию», — возмутился Engy Kpi.
Как видно, несмотря на открытую форму пресс-конференции прямо в фуд-корте и рекордные 14 часов, Зеленский мало того что не убедил граждан, но попал под огонь критики за отсутствие чёткости в своих ответах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
12 октября 2019, 14:54
Неуместный шантаж: Угрозы Эрдогана выпустить беженцев обеспокоили Европу
12 октября 2019, 12:54
Путин назвал условие вывода российских войск из Сирии
12 октября 2019, 08:24
Конец Курдистана. С кем воюет Эрдоган в Северной Сирии
11 октября 2019, 16:09
Русские придут и научат воевать: В Нигерии уповают не только на российскую технику, но и на инструкторов
12 октября 2019, 05:09
На курдов бросили большой калибр: Турецкие танки продвигаются к городу Тель-Абьяд
12 октября 2019, 14:54
«Зеленский признал независимость Донбасса»: Соцсети о пресс-марафоне президента Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2019, 01:54
Выдворял русских дипломатов из США: Трамп объявил кандидатуру нового посла в России
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты...
12 октября 2019, 03:24
Почему 55 лет назад свергли первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева
12 октября 2019, 05:09
Выдворенные из Турции террористы отправятся на Украину? Киев опасается "Майдана&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
08 октября 2019, 06:54
Минск — это навсегда. Аналитика в клозете
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
10 октября 2019, 04:24
Путин уволил своего советника
10 октября 2019, 10:54
"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша
11 октября 2019, 01:24
Империя очень зла: чем может Россия ответить Западу, если заставят вести себя «по-плохому»
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.