«Зеленский признал независимость Донбасса»: Соцсети о пресс-марафоне президента Украины

Автор:

Гасанов Камран

Пользователь Shustrex считает, что украинскому президенту лучше не перегружать себя и работать как все — по восемь часов. Иначе будет «каша».

«Если Зеленский 24 часа работает в таком же стиле, как вчера 14-часовой марафон проводил, где ко второй половине вместо ответов выдавалась бессвязная каша или злобное гавканье, то лучше не надо, пусть работает по восемь часов, и ещё лучше — пусть уволится, у него хреново получается всё», — твитнул он.

Useragento тоже считает, что Зеленский говорил неубедительно. Но украинские журналисты ничем не лучше его.

С Зеленским было всё понятно, ничего нового он не показал. Но. Пресс-марафон отлично показал, что наши журналисты — действительно тупые ссыкливые овцы! Когда Зеленский нагло их перебивал своим вопросом, они терялись и начинали сами оправдываться (!) как дети,

— отписался Usegagento.

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

Эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич считает успехом выбранный Зеленским формат и сам марафон.

«Точно выбранный формат. Продюссерски, сценарно и режиссёрски всё получилось. Это как встреча одноклассников/однокурсников в кафе. Никакой величественной монументальности. Какой контраст со страстным стремлением Порошенко по всякому случаю делать монументальную историческую морду. Живой нормальный человек ищет путь к благу, и это не подделаешь, это видно».

Alexboy обратил внимание на то, что это самая длинная пресс-конференция среди президентов мира за всю историю.

«14 часов 8 минут: Зеленский установил мировой рекорд. Вчерашний пресс-марафон, в ходе которого президент Владимир Зеленский общался с представителями СМИ, признан самой длительной пресс-конференцией в мире, самой продолжительной за всю историю среди всех президентов мира», — написал он.

DarkRamzes разочарован тем, что Зеленский за такое длительное время так и не объяснил, с кем воюет Украина.

«За 14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского президент Украины Зеленский так и не смог внятно ответить, с кем воюет его страна, почему, и когда это прекратится», — прокомментировал пользователь.

Украинский националист Stah Rozsoha раскритиковал своего президента за чересчур мягкое отношение к Донбассу.

«Зеленский всё время произносит ДНР&ЛНР. Хотя это сепаратистские образования. Видимо, признаёт их легитимность!»

В другом посте он заметил, что Зеленский — не стратег.

«После пресс-марафона Зеленского стало ещё тревожнее за страну. Он не стратег, не тактик, у него нет видения перспективы. Как оказалось, он не умеет складно выражать мысли. И отвечает вопросом на вопрос. Пожалуй, довольно для того, чтобы разочароваться», — пишет пользователь.

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

После пресс-марафона Зеленского стало ещё тревожнее за страну. Он не стратег, не тактик, у него нет видения перспективы. Как оказалось, он не умеет складно выражать мысли. И отвечает вопросом на вопрос. Пожалуй, довольно для того, чтобы разочароваться #пресс_марафон #зеленский — Stah Rozsoha (@ElturS) October 10, 2019

Ещё один житель Киева Engy Kpi обратил внимание на то, что за полчаса невозможно толково ответить на вопросы. Именно столько отводилось каждой группе сменявших каждые полчаса друг друга журналистов.

«Это снова спектакль. На какие вопросы можно толково ответить за полчаса? Это называется "Входите-выходите". Совершенно очевидно: #Зеленский хочет распиарить событие как "марафон", а отвечать и вести дискуссию не хочет. Если бы мог и хотел, организовал бы нормальную пресс-конференцию», — возмутился Engy Kpi.

Как видно, несмотря на открытую форму пресс-конференции прямо в фуд-корте и рекордные 14 часов, Зеленский мало того что не убедил граждан, но попал под огонь критики за отсутствие чёткости в своих ответах.