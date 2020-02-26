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Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время

26 февраля 2020, 14:09  •  100 • Украина

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Вопрос возвращения Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины. Об этом в среду заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea".

"Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина. Возвращение Крыма - неотъемлемая часть нашей национальной идеи", - утверждает украинский лидер.

В то же время Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время. "Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня", - отметил он.

В то же время Зеленский заявил, что Крым не может "стать ценой" за установление мира в Донбассе. "Сегодня мы делаем все возможное, чтоб прекратить войну в Донбассе, чтобы не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой мира в Донбассе, мира на Украине", - сказал президент, подчеркнув, что полноценный мир на Украине настанет только с возвращением полуострова. "Полноценное прекращение войны произойдет в Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму", - резюмировал он.

Хаб на границе

Украина совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) откроет на границе с Крымом в районе населенного пункта Чонгар большой инфраструктурный хаб, сообщил Зеленский. "Там будет полноценный центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие очень важные объекты", - сказал он, пояснив, что речь идет именно о центре для обслуживания граждан.

Зеленский также сообщил, что ранее украинская сторона модернизировала ряд контрольных пунктов пропуска с Крымом. Между тем, президент назвал их "временными конструкциями", имея в виду, что Крым в будущем "вновь воссоединится с Украиной".

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