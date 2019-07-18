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Зеленский признал, что инициировал разговор с Путиным вопреки желанию западных партнеров

18 июля 2019, 06:39  •  134 • Украина

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что инициировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на то, что это не поддерживали западные партнеры. Об этом он сказал в среду на YouTube-канале "Зе! Президент".

"Партнеры против того, чтобы я общался с Путиным, - сообщил украинский политик. - Но я позвонил Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины".

Он также сообщил, что "не боится переговоров с российским президентом". "А чего пугаться, когда правда на твоей стороне?" - задался вопросом Зеленский.

Кроме того, президент Украины упрекнул своего предшественника Петра Порошенко в том, что он прилагал недостаточно усилий для прекращения конфликта в Донбассе. "Я думаю, если ты хочешь остановить войну - ты ее обязательно остановишь, - сказал он. - Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать". При этом предположений, почему не было такого желания, Зеленский не привел. Он отметил, что украинские власти при этом общались с президентом РФ "очень много раз".

По мнению Зеленского, "нормандский формат" не работал два года. "12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенной, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера... Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - сказал президент.

Политик выразил несогласие с тем, что в случае прямых переговоров с РФ с нее снимут санкции. "Я уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом РФ, а из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории", - выразил мнение он.

Зеленский также сказал, что российский лидер поддерживает формат обмена пленными "всех на всех". "Я ему сказал, что я с радостью... Но есть одна ситуация... Список наших "всех" не совпадает со списками тех, кто контролирует наши оккупированные территории. Поэтому "всех на всех" мы обязательно обменяем, но давайте вначале вернем тех, кто находится в РФ и Крыму", - подчеркнул политик.

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