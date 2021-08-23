Зеленский привёл в действие новые санкции против России

Речь идёт о введении санкций против нескольких юрлиц, в том числе СМИ, а также политиков.

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом привёл в действие санкции в отношении ряда юрлиц России. В частности, под ограничения попали 12 отечественных компаний.

На сайте офиса Зеленского уточняется, что под ограничения, ранее одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины, подпадают сайты газет "Московский комсомолец", "Версия", а также веб-ресурсы "Ростелекома".

Также Украина вводит ограничения на ресурсы "Наше завтра", "Народные новости", информагентство "Анна-ньюс" и ряд других.

Зеленский, помимо прочего, ввёл ограничения против политиков. Как пишут украинские СМИ, глава Незалежной ввёл санкции против главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и депутата Верховной рады Андрея Деркача.