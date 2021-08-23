Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

Зеленский привёл в действие новые санкции против России

23 августа 2021, 01:45  •  37 • Политика
Речь идёт о введении санкций против нескольких юрлиц, в том числе СМИ, а также политиков.
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом привёл в действие санкции в отношении ряда юрлиц России. В частности, под ограничения попали 12 отечественных компаний.
На сайте офиса Зеленского уточняется, что под ограничения, ранее одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины, подпадают сайты газет "Московский комсомолец", "Версия", а также веб-ресурсы "Ростелекома".
Также Украина вводит ограничения на ресурсы "Наше завтра", "Народные новости", информагентство "Анна-ньюс" и ряд других.
Зеленский, помимо прочего, ввёл ограничения против политиков. Как пишут украинские СМИ, глава Незалежной ввёл санкции против главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





37
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
22 августа 2021, 18:25
"А переговоры с Лавровым?": Глава МИД Норвегии опровергла ложь о России
22 августа 2021, 20:15
Четыре часа не понадобились: Лидер сопротивления Панджшера категорично ответил талибам*
22 августа 2021, 18:25
Зеленский призвал больше "давить" на Россию
22 августа 2021, 18:25
Игры престолов в "Талибане"*? Людей озадачило "паспортное фото"
22 августа 2021, 18:25
"Северный поток - 2" - не оружие: Меркель вновь заговорила о санкциях
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного по...
22 августа 2021, 20:15
Четыре часа не понадобились: Лидер сопротивления Панджшера категорично ответил талиба...
22 августа 2021, 22:05
Захарова заметила особенность на встрече Меркель с Зеленским: "Не видать Евросою...
22 августа 2021, 20:15
Новая американская ракета вступит в бой с "Бастионом" и "Искандером&qu...
22 августа 2021, 22:00
«Инфауна», «Бур», «Земледелие», «Грань»: какие новейшие вооружения представлены на «А...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
16 августа 2021, 06:25
Банановая республика
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.