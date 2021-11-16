Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Нацист признал Украину Россией
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Главная / Украина

Зеленский привёл Украину к нищете

16 ноября 2021, 17:05  •  171 • Украина
Довели и без того бедную Незалежную до состояния нищеты. Помнится, Зеленский кричал, мол, эпоха бедности кончилась? Ну так-то он и не обещал, что дела пойдут в лучшую, а не в худшую сторону.

Опрос жителей Украины показал, что ситуация сейчас обстоит не лучшим образом. Ну а что тут ожидать ещё можно было при таком управлении? Доходы украинцев снизились, денег хватает только на еду и лекарства. Это разве шаг к задуманному прогрессу? А что, Запад деньжатами не помогает? Вы же им там так свято верите, заняли бы по-товарищески уж.

Жаль только жителей страны, которые реально поверили в конец эпохи бедности. Аж 90% опрошенных заметили, что цены резко выросли, 39 теперь покупают дешёвые товары. Отказаться от некоторых продуктов вынуждены 24%. А 80% больше всего тратит денег на еду. Вы представьте какая цифра! Это на унитаз что ли люди работают? Кстати, 43% признались, что теперь экономят на одежде и ничего не покупают. Ходят в старых вещах, получается. Это что за жизнь вообще?

Хотя украинские депутаты явно себе в одёжке-то не отказывают. Например, Ольга Савченко щеголяет по Верховной Раде в брендовых шмоточках и похеру ей мороз, что людям денег не ботинки не хватает. Сюда же Коваль и Диденко. Модницы, блин. Посадить бы вас на пенсию обычной старушки. На наши деревянные – это 8750 руб. Долго ли проживут?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





171
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 13:35
Плач Украины. Киев призывает ЕС пригрозить России
16 ноября 2021, 09:30
Пощёчина и издевательство: Порошенко возмущён указом Путина по Донбассу
15 ноября 2021, 10:45
«Падающего — подтолкни»? Тарас Креминь как «полезный идиот» Москвы
15 ноября 2021, 09:00
Ницой предложила сажать тех, кто проклинает украинский на улице
16 ноября 2021, 15:20
Депутат Олег Дунда озвучил решение фракции президента отправить украинских военных на помощь полякам
16 ноября 2021, 11:15
Кишинёв не пропускает «Спутник V» в Тирасполь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
10 ноября 2021, 20:30
Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.