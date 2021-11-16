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Зеленский привёл Украину к нищете
16 ноября 2021, 17:05 • 171 • Украина
Опрос жителей Украины показал, что ситуация сейчас обстоит не лучшим образом. Ну а что тут ожидать ещё можно было при таком управлении? Доходы украинцев снизились, денег хватает только на еду и лекарства. Это разве шаг к задуманному прогрессу? А что, Запад деньжатами не помогает? Вы же им там так свято верите, заняли бы по-товарищески уж.
Хотя украинские депутаты явно себе в одёжке-то не отказывают. Например, Ольга Савченко щеголяет по Верховной Раде в брендовых шмоточках и похеру ей мороз, что людям денег не ботинки не хватает. Сюда же Коваль и Диденко. Модницы, блин. Посадить бы вас на пенсию обычной старушки. На наши деревянные – это 8750 руб. Долго ли проживут?
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