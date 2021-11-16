Зеленский привёл Украину к нищете

Довели и без того бедную Незалежную до состояния нищеты. Помнится, Зеленский кричал, мол, эпоха бедности кончилась? Ну так-то он и не обещал, что дела пойдут в лучшую, а не в худшую сторону.Опрос жителей Украины показал, что ситуация сейчас обстоит не лучшим образом. Ну а что тут ожидать ещё можно было при таком управлении? Доходы украинцев снизились, денег хватает только на еду и лекарства. Это разве шаг к задуманному прогрессу? А что, Запад деньжатами не помогает? Вы же им там так свято верите, заняли бы по-товарищески уж.Жаль только жителей страны, которые реально поверили в конец эпохи бедности. Аж 90% опрошенных заметили, что цены резко выросли, 39 теперь покупают дешёвые товары. Отказаться от некоторых продуктов вынуждены 24%. А 80% больше всего тратит денег на еду. Вы представьте какая цифра! Это на унитаз что ли люди работают? Кстати, 43% признались, что теперь экономят на одежде и ничего не покупают. Ходят в старых вещах, получается. Это что за жизнь вообще?Хотя украинские депутаты явно себе в одёжке-то не отказывают. Например, Ольга Савченко щеголяет по Верховной Раде в брендовых шмоточках и похеру ей мороз, что людям денег не ботинки не хватает. Сюда же Коваль и Диденко. Модницы, блин. Посадить бы вас на пенсию обычной старушки. На наши деревянные – это 8750 руб. Долго ли проживут?