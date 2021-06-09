Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии • 193 • Аналитика © Sputnik / Виктор Толочко Сегодня вступает в силу постановление белорусского правительства, ограничивающее импорт в Белоруссию трех десятков видов товаров украинского происхождения. Формально в отношении этих товаров вводится разовое лицензирование. Лицензии будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Пока ограничительная мера введена на шесть месяцев. Официально ограничения введены "в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли". Фактически же постановление белорусского правительства было принято на следующий день после решения Украины о прекращении авиасообщения с Белоруссией из-за якобы принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, что является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Такое обоснование запрета озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Объемы экспорта в Белоруссию попавших формально под ограничение, а фактически под запрет украинских товаров в 2020 году составили 112,6 миллиона долларов — около 8,5 процента от общего объема украинского экспорта в белорусском направлении, по данным украинской службы статистики (по белорусским данным — 139 миллионов и десять процентов). Решение похоже на сигнал от Александра Лукашенко, призывающего Владимира Зеленского прекратить портить отношения между странами и демонстрирующего, что украинской экономике может быть куда больнее, чем белорусской. Однако вряд ли этот сигнал будет услышан: украинская власть больше напоминает колониальную администрацию. А таковая всегда действует в интересах не возглавляемой территории, а метрополии. Если говорить о постмайданных временах, то после некоторых недоразумений в торговле, произошедших между Белоруссией и Украиной весной-летом 2014 года, к августу в двухсторонних отношениях наступила полная идиллия. Белоруссия стала главным поставщиком нефтепродуктов на Украину, а по мере углубления российско-украинской санкционной войны — и главным поставщиком удобрений. Республика заняла весомую долю на украинском рынке муниципального транспорта и грузовых автомобилей. Кстати, украинский КрАЗ, который сейчас пребывает в процедуре банкротства, добили совместными усилиями Лукашенко и Порошенко: Белоруссия с 2014 года начала массовые поставки на Украину машинокомплектов МАЗ, к которым на заводах Порошенко прикручивали колеса. После этого значительная часть машин под маркой "Богдан" попадала украинским военным. Вообще, военно-техническое сотрудничество двух стран — отдельная тема. Именно Белоруссия была главным поставщиком авиационного топлива Украине в период острой фазы конфликта на Донбассе — причем топливо ввозилось на условиях отсрочки платежа. А еще были поставки двигателей Ярославского моторного завода, аккумуляторов для военной техники, ряда комплектующих (вроде систем наведения, тепловизоров и приборов ночного видения), передача технологий (например, системы наведения для ПТРК "Стугна-П") и тому подобное. С другой стороны, Белоруссия стала шлюзом для ввоза в Россию запрещенных украинских товаров — разумеется, как сделанных в Белоруссии. Речь, в частности, идет о торговом и электрическом оборудовании, сельскохозяйственной технике, комплектующих к железнодорожной технике и так далее. Оценочно этот поток составлял от 200 миллионов долларов. Периодически схема использовалась и в обратном направлении. Можно, например, вспомнить поставки "белорусского" угля на Украину. Наконец, Белоруссия все годы была хабом для перелетов из Москвы в Киев и обратно. Первые признаки прекращения идиллии пришлись на 2019 год, когда Украина ввела заградительную пошлину на цемент. Годом позже появилась подобная пошлина на газобетонные блоки. В апреле 2020 года со ссылкой на необходимость препятствовать пандемии Украина до конца года запретила импорт белорусской электроэнергии. Следующим этапом деградации отношений стали выборы президента Белоруссии, которые Украина, следуя в фарватере коллективного Запада, не признала. Контакты на уровне правительств и других властных структур были, по сути, свернуты. К самым же решительным действиям Украина перешла в апреле нынешнего года, когда ее руководство уже находилось в санкционном угаре. Двадцать шестого апреля были введены специальные пошлины в размере 35 процентов в отношении белорусских автобусов, грузовых и специальных автомобилей. На все это ответов не было, хотя понятно, что в Белоруссии всегда присутствовали негласные способы защиты внутреннего рынка. Спусковым крючком для официальных ответных мер Белоруссии стало прекращение авиасообщения. И хотя одновременно Киев в очередной раз запретил импорт белорусской электроэнергии, ответ "прилетел" именно на политические санкции, каковыми воспринимается запрет полетов. Причем, по слухам, ответ этот касается и запрета на белорусскую "перепаковку" украинских товаров для поставок в Россию. Что увеличивает украинские потери в 2,5 раза. Нужно сказать, что паритета в торговле Украины и Белоруссии не наблюдалось с 2008 года. С тех пор Белоруссия стабильно больше вывозила товаров на Украину, чем ввозила оттуда. В последние годы разрыв в поставках стал двух-, а то и трехкратным: дефицит Украины составлял полтора-два миллиарда долларов в год. Это могло породить в Киеве иллюзию, что разрыв отношений больше ударит по Минску. Но все не так просто. Дело в структуре торговли. Скажем, в прошлом году больше половины поставок из Белоруссии на Украину пришлось на нефтепродукты. Украина самостоятельно производить их не в состоянии. Купить так же дешево, как в Белоруссии, нигде не может. Дизельное топливо можно купить в России, но оно и так там закупается в больших объемах. Авиационное Россия может не продать. Бензина в достаточных объемах не продаст точно. То есть отказ от закупки нефтепродуктов в Белоруссии — это удар по Минску, но это и отличный выстрел себе в ногу. Недаром на Украине недавно случилась чуть ли не паника по поводу сокращения поставок дизельного топлива и бензина в связи с ремонтом Мозырского НПЗ. И большое облегчение — в связи с тем, что в Мозыре изыскали некоторые объемы для Украины. Следующая товарная группа по объемам поставок — это удобрения, их в прошлом году было поставлено на 290 миллионов долларов. После введения эмбарго на поставку удобрений из России Украине просто негде купить качественные и относительно недорогие удобрения (особенно сложные), кроме Белоруссии, чтобы покрыть дефицит. Запрет — это опять выстрел себе в ногу. Можно прикрыть поставки транспортных средств, что уже частично и сделано. Но и тут есть нюанс: по Украине ездит очень много автобусов, грузовиков и специальной техники МАЗ (включая армейские грузовики). И все они нуждаются в обслуживании и запасных частях. Их можно, например, продавать по существенно более высокой цене. Еще есть поставки на 100 миллионов долларов древесины и изделий из нее. Их Украине тоже будет заместить сложно, а своей древесины скоро уже и не останется. Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией Обнуление изрядно сократившегося военно-технического сотрудничества тоже не в плюс Киеву. А вот Украина не поставляет в Белоруссию никаких уникальных товаров, которые нельзя было бы заместить поставками с любого из сопредельных рынков по сходной цене. Казалось бы, торговая война при таких условиях невыгодна Киеву. Как не было ни малейшего смысла ее провоцировать, запрещая авиасообщение. Но это было бы так, если бы украинское руководство было самостоятельно. А поскольку это не так, то в рамках нынешнего западного курса на свержение Лукашенко Зеленский и Ко будут с удовольствием делать все новые и новые выстрелы себе в ногу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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