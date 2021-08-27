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Зеленский приписал себе любимое "достижение" Порошенко

27 августа 2021, 08:25  •  212 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил любимое "достижение" своего предшественника Петра Порошенко. Именно из-за многократного декларирования этого "успеха" Порошенко надолго стал объектом насмешек для жителей многих стран мира.
Выступая в эфире телеканала "1+1" Зеленский заявил о своих трёх достижениях на посту президента. По его словам, это, во-первых, субъективизация.
"Мы точно субъективизируемся", - сказал он, отметив, что делает всё, чтобы Украину "уважали за границей" и "чтобы за нас не решали вопросы".
Во-вторых, по его словам, это развитие инфраструктуры.
"Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди", - сказал он.
И третьим достижением он назвал то, что все годы своего правления декларировал Порошенко. По словам Зеленского, благодаря ему на Украине "одна из самых мощных на сегодня армий в Европе". Стоит отметить, что Порошенко многократно высмеивали за подобные высказывания, ведь украинские войска по сей день становятся объектами насмешек во многих странах мира.

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