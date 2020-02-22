Зеленский принял заявление об отставке главы Тернопольской области

Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об отставке губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Как уточняет «СТРАНА.ua», 19 февраля в Тернопольской области, на въезде к санаторию «Медоборы», жители провели молебен против того, чтобы там размещали украинцев, которых эвакуировали из Китая. Люди также устанавливали блокпосты, чтобы не допустить приезда эвакуированных.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. В городах, в которых, по слухам, должны были разместить эвакуированных, местные жители устроили протесты против приезда вывезенных из КНР людей. В итоге было принято решение направить эвакуированных на карантин в Новые Санжары Полтавской области. Это привело к беспорядкам уже в данном населённом пункте.