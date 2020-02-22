Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вершинин заявил, что саммит пятерки СБ ООН реально провести на полях сессии Гена...
Как элита осталась у разбитого корыта. Е. Спицын. И. Шишкин
"Темнота. Костры. Крики матом": Реакцию Украины на эвакуированных из К...
Игорь Панарин: Мировая политика Сталин — сын генерала Пржевальского?
Главная / Украина

Зеленский принял заявление об отставке главы Тернопольской области

22 февраля 2020, 17:39  •  70 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об отставке губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля.
 
© Тернопільська обласна державна адміністрація
 

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Как уточняет «СТРАНА.ua», 19 февраля в Тернопольской области, на въезде к санаторию «Медоборы», жители провели молебен против того, чтобы там размещали украинцев, которых эвакуировали из Китая. Люди также устанавливали блокпосты, чтобы не допустить приезда эвакуированных.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. В городах, в которых, по слухам, должны были разместить эвакуированных, местные жители устроили протесты против приезда вывезенных из КНР людей. В итоге было принято решение направить эвакуированных на карантин в Новые Санжары Полтавской области. Это привело к беспорядкам уже в данном населённом пункте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
22 февраля 2020, 14:24
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
21 февраля 2020, 18:54
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
22 февраля 2020, 14:24
«Людей просто грабят»: отключит ли «Нафтогаз» тепло украинцам за долги
21 февраля 2020, 18:54
Турчинов назвал причины отказа Украины объявлять войну России
22 февраля 2020, 11:09
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
21 февраля 2020, 18:54
На Украине возбудили пять дел после беспорядков из-за эвакуации из КНР
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, ...
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русс...
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, ко...
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие н...
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 03:56
Как Геращенко из студии "ушла"
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
19 февраля 2020, 15:09
"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.