Зеленский прилетел с семьёй в Оман

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Украинский президент Владимир Зеленский отправился вместе с семьёй в Оман, где проведёт ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение офиса президента Украины.

Reuters

Отмечается, что Зеленский прилетел в Оман рейсовым самолётом за собственные средства. «Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — заявили в украинской администрации. Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину. Ранее Зеленский отчитался о своих доходах.

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