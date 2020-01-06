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Зеленский прилетел с семьёй в Оман
06 января 2020, 00:54 • 82 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский отправился вместе с семьёй в Оман, где проведёт ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение офиса президента Украины.
Reuters
Отмечается, что Зеленский прилетел в Оман рейсовым самолётом за собственные средства.
«Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — заявили в украинской администрации.
Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.
Ранее Зеленский отчитался о своих доходах.
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