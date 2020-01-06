Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Европа способна отстаивать свои интересы»: могут ли США и Франция начать торгов...
"Лучшее средство"? В Объединённой методистской церкви США произошёл ра...
«Разыграть сценарий хаоса»: зачем США перебрасывают военный контингент в Кувейт
"Будут мёртвые американцы". Как Трамп принял решение убить иранского г...
Главная / Украина

Зеленский прилетел с семьёй в Оман

06 января 2020, 00:54  •  82 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский отправился вместе с семьёй в Оман, где проведёт ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение офиса президента Украины.
 
Reuters
 

Отмечается, что Зеленский прилетел в Оман рейсовым самолётом за собственные средства. 

«Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — заявили в украинской администрации.

Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.

Ранее Зеленский отчитался о своих доходах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
06 января 2020, 00:54
Зеленский прилетел с семьёй в Оман
05 января 2020, 08:39
Сопротивление многополярности: в США призвали выбирать способных противостоять России лидеров
05 января 2020, 18:39
Сторонники поглощения Молдовы Румынией рады, что приднестровский вопрос не решается
04 января 2020, 23:09
Молдавия по дороге в Европу потеряла 150 сёл и 140 тысяч населения
05 января 2020, 02:09
«Перспективы у процесса туманные»: кому выгодно затягивание импичмента Трампа
05 января 2020, 18:24
«Серьёзная угроза для всего мирового сообщества»: МИД России раскритиковал чествование националистов на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 января 2020, 01:09
"Будут мёртвые американцы". Как Трамп принял решение убить иранского генера...
06 января 2020, 00:54
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
06 января 2020, 00:54
«Разыграть сценарий хаоса»: зачем США перебрасывают военный контингент в Кувейт
06 января 2020, 00:54
«Европа способна отстаивать свои интересы»: могут ли США и Франция начать торговую во...
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
03 января 2020, 14:39
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами": Посольство США в Ираке приостанавливает работу, дипломаты разбегаются - СМИ
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
01 января 2020, 23:39
"Историческое решение принято": Украинский премьер сообщил об отделении энергосистемы Украины от российско-белорусской
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумавшей учить Путина американке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.