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Зеленский прилетал в ОАЭ с протянутой рукой - СМИ

18 февраля 2021, 18:00  •  141 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Оставшись без транша МВФ, власти Незалежной судорожно ищут места в мире, у кого бы одолжить денег
Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Объединенные Арабские Эмираты хотел решить две основные задачи – выпросить у шейхов кредитов и какой-либо гумпомощи, а также выстроить платформу для распродажи украинского чернозема. Об этом сегодня пишет издание Украина.ру.
Напомним, обросшая скандалами поездка лидера Незалежной в Абу-Даби состоялась 14-15 февраля, причем в сопровождении у него не было ни одного ключевого министра. В ОАЭ были подписаны ряд меморандумов и договоров. Однако, как указывается в статье, все эти документы являются преимущественно лишь заявлениями о благих намерениях.
"Основной целью всех зарубежных поездок последних двух украинских президентов было получение кредитов и какой-нибудь гуманитарной помощи. Чем дальше, тем неохотнее Украине дают деньги, учитывая "кредитную историю" страны", – отмечается в материале.
Что касается вопроса продажи земли в Незалежной, то пока иностранцы не могут участвовать в этом процессе. Поэтому, вероятно, киевский режим готовится продвигать через Верховную раду некие законопроекты, убирающие такие барьеры, или создает серые схемы "с помощью фиктивных банкротств", которые запустят на местный рынок зарубежных покупателей.
"Поскольку сельскохозяйственные земли могут быть залогом, их можно отчуждать за долги, в том числе и иностранным банкам и фондам", – предполагает автор издания.
Отметим, на днях Международный валютный фонд безрезультатно завершил свою миссию в соборной, отказав Киеву в очередном транше. Украинские власти рассчитывали получить от МВФ $2,2 млрд – эти средства необходимы для погашения госдолга. Незалежная по-прежнему не выполнила ряд пунктов, выдвинутых фондом. Одним из низ значится отказ от ограничения цен на газ.
Ранее мы писали, что в числе делегации, которая отправилась с паном Зеленским в ОАЭ, зачем-то был экс-министр экономики страны Тимофей Милованов. Кроме того, украинцы опозорились перед шейхами, презентовав эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму неисправную штурмовую винтовку "Форт".

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