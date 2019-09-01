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Зеленский пригрозил озвучить происхождение "кэша" для партии Медведчука
01 сентября 2019, 10:54 • 139 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Виктору Медведчуку, что озвучит происхождение "объемов кэша", которые якобы идут на финансирование его партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" из-за рубежа.
"Будет очень громкая история", - отметил президент Украины. По его словам, у властей якобы "есть вопросы" о том, действительно ли этой партией управляет Виктор Медведчук, "или там временное объединение".
Как сообщает украинский канал "1+1", президент Украины также заявил о вопросах, касающихся происхождения средств "на финансирование каналов". Пои этом, по его утверждению, у Киева "есть ответы" на эти вопросы.
Зеленский заверил, что властям известны и"объемы кэша", и страна, откуда они якобы идут Медведчку. "Будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заключил глава Киева.
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