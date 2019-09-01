Зеленский пригрозил озвучить происхождение "кэша" для партии Медведчука

"Будет очень громкая история", - отметил президент Украины. По его словам, у властей якобы "есть вопросы" о том, действительно ли этой партией управляет Виктор Медведчук, "или там временное объединение".

Как сообщает украинский канал "1+1", президент Украины также заявил о вопросах, касающихся происхождения средств "на финансирование каналов". Пои этом, по его утверждению, у Киева "есть ответы" на эти вопросы.

Зеленский заверил, что властям известны и"объемы кэша", и страна, откуда они якобы идут Медведчку. "Будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заключил глава Киева.