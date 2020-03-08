Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась М...
За какие грехи русские в Прибалтике погибают в одиночку?
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к согла...
Грубая сила против Партии Шария
Главная / Украина

Зеленский пригрозил Москве, Берлину и Парижу выйти из Нормандской четверки через год

08 марта 2020, 16:35  •  114 • Украина
Складывается ощущение, что украинский лидер Владимир Зеленский никогда не слышал выражение «незаменимых людей нет». По крайней мере об этом говорят его попытки продемонстрировать Москве, Берлину и Парижу свою «незаменимость». На этот раз глава Незалежной сумел себя переплюнуть, пригрозив выйти из Нормандской четверки в одностороннем порядке.



ОБ этом стало известно и его интервью для британского либерального издания The Guardian. Примечательно, что он дал интервью изданию той страны, которая изначально выступала против «нормандского формата» и старалась любыми способами продлить гражданскую войну в Украине.

«Часы тикают. Правительство (Украины - ред.) может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено», - заявил Зеленский.

Со слов украинского лидера, «отсутствие у России политической воли» не дает достигнуть прогресса. Странно, почему он не сказал, когда уже бойцы ВСУ прекратят огонь в Донбассе. Вместо этого Зеленский многократно говорил о желании поменять формат переговоров, расширив его за счет Великобритании и Штатов.

В 2020 году в Киеве много раз говорили, что «нормандская четверка» должна встретиться в апреле. Однако Москва таки не получила каких-либо конкретных сведений о повестке. Киев их просто игнорирует. Иначе говоря, слова Зеленского – фарс для западных СМИ, который не никак не поможет решить проблему.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, который набирает русские классы
07 марта 2020, 21:35
Из грязи в князи: украинский премьер Шмыгаль оперативно переобулся в воздухе
07 марта 2020, 13:35
Олейник назвал причину увольнения Рябошапки с поста генпрокурора Украины
07 марта 2020, 18:35
Порошенко опасается ареста за махинации с налогами и хищения госсобственности
07 марта 2020, 13:35
Украина стала «ключевой монетой» в войне компроматов Трампа и Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко...
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, которы...
08 марта 2020, 03:35
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений
08 марта 2020, 05:35
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин
01 марта 2020, 17:39
"Теперь платить даже в удовольствие": Немцы из России поставили Мишустина в пример Западу
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.