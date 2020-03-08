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Зеленский пригрозил Москве, Берлину и Парижу выйти из Нормандской четверки через год
08 марта 2020, 16:35 • 114 • Украина
Складывается ощущение, что украинский лидер Владимир Зеленский никогда не слышал выражение «незаменимых людей нет». По крайней мере об этом говорят его попытки продемонстрировать Москве, Берлину и Парижу свою «незаменимость». На этот раз глава Незалежной сумел себя переплюнуть, пригрозив выйти из Нормандской четверки в одностороннем порядке.
ОБ этом стало известно и его интервью для британского либерального издания The Guardian. Примечательно, что он дал интервью изданию той страны, которая изначально выступала против «нормандского формата» и старалась любыми способами продлить гражданскую войну в Украине.
«Часы тикают. Правительство (Украины - ред.) может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено», - заявил Зеленский.
Со слов украинского лидера, «отсутствие у России политической воли» не дает достигнуть прогресса. Странно, почему он не сказал, когда уже бойцы ВСУ прекратят огонь в Донбассе. Вместо этого Зеленский многократно говорил о желании поменять формат переговоров, расширив его за счет Великобритании и Штатов.
В 2020 году в Киеве много раз говорили, что «нормандская четверка» должна встретиться в апреле. Однако Москва таки не получила каких-либо конкретных сведений о повестке. Киев их просто игнорирует. Иначе говоря, слова Зеленского – фарс для западных СМИ, который не никак не поможет решить проблему.
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