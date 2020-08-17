Зеленский пригрозил Лукашенко «трагическими последствиями» за выдачу «вагнеровцев» Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко за публичное признание Минском вмешательства со стороны Киева в белорусские выборы и возвращение России ее граждан.По мнению Зеленского, Минск поступил необдуманно, некорректно и неприемлемо для Киева, нарушив дружеские отношения между двумя государствами.- возмутился украинский президент у себя в Facebook.Зеленский считает, что Минск пренебрег доверием Киева, а также «объективностью и адекватной оценкой негативных последствий» для себя. Отправив «вагнеровцев» в Москву и проигнорировав обращение Украины о выдаче, Лукашенко якобы нарушил фундаментальные принципы уважения и взаимопомощи.Он уточнил, что все задержанные в Белоруссии россияне «обосновано» подозревались властями Украины «в участии в террористической организации» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Более того, украинская сторона пыталась донести до белорусских партнеров всю важность для Минска пойти именно «правильным» путем, предложенным Киевом. Однако Белоруссия оказалась глуха к просьбам Украины.- пригрозил он.Напоминаем, что перед этим внешнеполитическое ведомство Украины обрушилось с критикой в адрес Минска. Украинцы возмутились, что белорусы считают их организаторами беспорядков в Белоруссии. В свою очередь, из Москвы заявили, что возвращение на родину россиян, задержанных под Минском, произошло в строгом соответствии с нормами международного права, а также законодательства Белоруссии и России.