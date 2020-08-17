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Зеленский пригрозил Лукашенко «трагическими последствиями» за выдачу «вагнеровцев» Москве
17 августа 2020, 00:35 • 86 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко за публичное признание Минском вмешательства со стороны Киева в белорусские выборы и возвращение России ее граждан.
По мнению Зеленского, Минск поступил необдуманно, некорректно и неприемлемо для Киева, нарушив дружеские отношения между двумя государствами.
Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Белоруссии. Этого точно не было. Во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к реальному вмешательству в дела как Белоруссии, так и Украины, - демонстративно отдать третьей стороне
- возмутился украинский президент у себя в Facebook.
Зеленский считает, что Минск пренебрег доверием Киева, а также «объективностью и адекватной оценкой негативных последствий» для себя. Отправив «вагнеровцев» в Москву и проигнорировав обращение Украины о выдаче, Лукашенко якобы нарушил фундаментальные принципы уважения и взаимопомощи.
Он уточнил, что все задержанные в Белоруссии россияне «обосновано» подозревались властями Украины «в участии в террористической организации» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Более того, украинская сторона пыталась донести до белорусских партнеров всю важность для Минска пойти именно «правильным» путем, предложенным Киевом. Однако Белоруссия оказалась глуха к просьбам Украины.
Последствия этого решения будут трагическими… Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время. Избежать ответственности никто не сможет
- пригрозил он.
Напоминаем, что перед этим внешнеполитическое ведомство Украины обрушилось с критикой в адрес Минска. Украинцы возмутились, что белорусы считают их организаторами беспорядков в Белоруссии. В свою очередь, из Москвы заявили, что возвращение на родину россиян, задержанных под Минском, произошло в строгом соответствии с нормами международного права, а также законодательства Белоруссии и России.
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