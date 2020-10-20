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Зеленский пригрозил Крыму украинским флагом над полуостровом

20 октября 2020, 21:15  •  90 • Украина

Украина будет добиваться включения вопроса Крыма в международную повестку и приглашать организации и государства к участию в создаваемой «крымской платформе».

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства пообещал водрузить украинский флаг над полуостровом и включить гимн над «Донбасс-Ареной» в Донецке, а также пообещал амнистию населению Донбасса и Крыма и пригрозил, что достойное будущее у жителей этих республик будет только в составе Украины.

«Вы знаете, в повестке дня «нормандского формата» никогда не было вопроса Крыма. Но он есть и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям, мир не может забывать о Крыме.

Можно сколько угодно постить веселые мемы по гарантиям безопасности по «Будапештском меморандуме», но это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня, мы создаем «крымскую платформу» – это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

Я уже предметно обговорил эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие. Кроме того, чтобы на «Донбасс-Арене» прозвучал украинский гимн, а над Крымом развивался наш флаг, мы должны принимать решения, которые приближают деоккупацию.

Все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным мировым опытом. Это пакет законов о переходном периоде. В частности законопроект об ответственности.

Тут большое поле для манипуляций. Давайте остановимся детальнее. Прежде всего, слово «амнистия». Не обо всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупантов. Им нужен четкий сигнал: не надо бояться. Достойное будущее только с Украиной…

Нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, которая будет включать налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам», – заявил Зеленский.

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