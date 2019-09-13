Зеленский пригрозил бороться за Крым "не только словами"

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) перешел от ставших уже привычных громких заявлений о возвращении Крыма к угрозам.

В частности, глава государства заявил, что Украина будет бороться за возвращение полуострова.

"И не только словами", - подчеркнул Зеленский.

По признанию Зеленского, ситуация с возвращением полуострова будет "самая сложная".

Сложная? Скорее, невозможная.

Напомним, после кровавого Майдана в Киеве в 2014 году в Крыму был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей (98 процентов) высказались за возвращение в состав России. Однако в Киеве, США и ряде западных стран результаты референдума до сих пор не признают, а Крым считают "оккупированным" и "аннексированным" Россией.

В нашей стране уже давно поставили точку на спекуляции по теме возвращения Крыма.