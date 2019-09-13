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Зеленский пригрозил бороться за Крым "не только словами"
13 сентября 2019, 12:09 • 103 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что "самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма", и пригрозил, что за полуостров будет бороться "не только словами".
Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) перешел от ставших уже привычных громких заявлений о возвращении Крыма к угрозам.
В частности, глава государства заявил, что Украина будет бороться за возвращение полуострова.
"И не только словами", - подчеркнул Зеленский.
По признанию Зеленского, ситуация с возвращением полуострова будет "самая сложная".
Сложная? Скорее, невозможная.
Напомним, после кровавого Майдана в Киеве в 2014 году в Крыму был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей (98 процентов) высказались за возвращение в состав России. Однако в Киеве, США и ряде западных стран результаты референдума до сих пор не признают, а Крым считают "оккупированным" и "аннексированным" Россией.
В нашей стране уже давно поставили точку на спекуляции по теме возвращения Крыма.
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