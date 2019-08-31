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Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса

31 августа 2019, 21:39  •  6 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится на сайте президента Украины.

«Глава украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — указывается в заявлении.

Стороны также отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса.

В июне глава Украины сообщал, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».

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