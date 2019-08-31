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Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса
31 августа 2019, 21:39 • 6 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте президента Украины.
«Глава украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — указывается в заявлении.
Стороны также отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Ранее Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса.
В июне глава Украины сообщал, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».
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