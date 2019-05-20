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Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

20 мая 2019, 13:54  •  60 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады. Об этом рассказал лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.
 
Reuters
 

«Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Новый президент также призвал правительство уйти в отставку. 

Кроме того, президент призвал отменить депутатскую неприкосновенность.

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