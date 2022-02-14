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Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали ответ
14 февраля 2022, 00:05 • 113 • Политика
По данным CNN, в ходе переговоров Зеленский пригласил Байдена посетить Украину "как можно быстрее".
В ходе телефонного разговора президентов Украины и США Владимир Зеленский пригласил в гости Джозефа Байдена.
По данным CNN, Зеленский заявил, что Байдену следует "как можно скорее" посетить Украину. Об этом сообщает "РИА Новости".
Также сообщается, что Зеленский в разговоре с Байденом попросил у США дополнительную финансовую и военную поддержку для Украины.
Позднее в эфире CNN прозвучала информация со ссылкой на неназванного чиновника в администрации США, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".
- оценили заявление Зеленского авторы Telegram-канала "Соловьёв".
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