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Зеленский пригласил Абэ посетить Украину
23 октября 2019, 23:39 • 53 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию «Сегодня» сообщил, что пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Украину.
Reuters
«Была встреча, важная встреча с правительством Японии, с премьер-министром Абэ. Мы лично с ним познакомились, как говорят, мне кажется, что у нас появилась «химия», — цитирует РИА Новости Зеленского.
Он сообщил, что пригласил «японскую сторону — и премьера, и состав правительства — на встречу, на официальный визит на Украину».
Ранее сообщалось, что Абэ в ходе встречи с Зеленским заявил, что японские власти намерены продолжить поддержку реформ на Украине.
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