Зеленский придумал замену российскому газу и решил продавать ее Европе • 150 • Аналитика CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Идеи Владимира Зеленского день ото дня становятся все гениальнее и прозорливее. На днях он поручил главам областных государственных администраций (губернаторам) построить в каждой области по новому заводу с количеством рабочих мест от 500 до 50 000. Строго говоря, документ был оформлен как поручение премьер-министра Дениса Шмыгаля — ведь за экономику на Украине как бы отвечает не президент, а правительство. Но о том, что гениальная идея принадлежит именно ему, а поручение премьера является производным от поручения президента, заявил сам Зеленский. А 28 августа подписал указ, в котором поручил правительству до вчерашнего дня (то есть в трехдневный срок) проработать вопрос создания нового водородного продуктопровода Украина — ЕС. Ну и заодно вопрос привлечения инвестиций под эту дивную идею. И не спрашивайте, где Зеленский собирается брать водород, — это не имеет никакого значения. Напомним: еще недавно Зеленский поручал засадить страну частоколом из миллиарда деревьев. Теперь концепция поменялась — украинцы массово строят заводы и водородные продуктопроводы. Разумеется, ни миллиарда деревьев, ни двух с половиной десятков заводов или водородного продуктопровода в результате этих поручений на Украине не появится. Максимум, что может быть, — на этих поручениях распилят какие-то бюджеты, причем по большей части на обеспечение PR. Однако эти поручения наглядно демонстрируют деградацию украинского государственного управления и государства в целом. Решения высших органов власти Украины все больше напоминают фантазии психически не совсем здоровых людей. Поручение Зеленского украинскому правительству в трехдневный срок определиться с вопросом строительства водородного продуктопровода появилось в рамках ввода в действие обширного решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященного "нейтрализации угроз в энергетической сфере". Мы об этом заседании СНБО писали, но к финишу оно обросло изумительными идеями. Кроме упомянутой "водородной", которую в принципе очень сложно комментировать, там, например, появилось и поручение правительству до 30 сентября завершить проведение процедур оценки влияния на окружающую среду и трансграничного влияния, а также соответствующих консультаций относительно строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Все бы ничего, но дело в том, что в сентябре прошлого года Зеленский уже подписывал указ, который обязывал правительство в месячный срок внести в Верховную раду законопроект о достройке энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС — то есть пойти гораздо дальше оценки влияния на окружающую среду и прочих мелочей. Но указ был подписан и остается как бы действующим, а законопроект не был подан в Раду ни через месяц, ни через вот уже год. И ничего — Зеленский подписывает следующий указ с более осторожными поручениями на ту же тему. Кстати, наиболее реалистичным в этом обширном документе выглядит поручение разработать план установления справедливой стоимости электроэнергии для бытовых потребителей — то есть план повышения тарифов. Уж это правительство к концу сентября сделать точно сможет. Но давайте переключим свое внимание от водородопровода и растущих как грибы новых энергоблоков АЭС к новым же заводам, которые вскоре, по мысли президента, должны будут тоже начать возникать по всей стране. Прежде всего губернаторам в поручении Шмыгаля все же сделали поблажку. Если Зеленский говорил именно о строительстве новых заводов, то Шмыгаль разрешил также производить реконструкцию и обновление действующих производственных предприятий — но только с количеством работающих свыше 500 лиц. В целях выполнения поручения губернаторов обязали: — разработать инвестиционный проект со значительными инвестициями для предприятия с целью производства конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынке продукции;

разработать инвестиционный проект со значительными инвестициями для предприятия с целью производства конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынке продукции; — найти инвестора и сопроводить реализацию проекта в режиме "инвестиционной няни". И плюс к этому — ежемесячно до 5 числа подавать информацию о реализации поручения Министерству экономики. Казалось бы, какое отношение органы исполнительной власти имеют к разработке инвестиционных проектов и о чем можно ежемесячно отчитываться? Разумеется, никакого и ни о чем. Но тут вот какое дело: в конце декабря 2020 года на Украине был принят, а в феврале текущего года вступил в силу закон о так называемых инвестиционных нянях. По идее авторов документа, этот закон должен был вызвать приток на Украину абсолютно сумасшедших инвестиций. Зеленский во второй половине прошлого — начале нынешнего года при любых визитах по стране или за ее пределы непременно хвастался суперзаконом, который, конечно же, был принят Радой по его поручению и который должен был привести к инвестиционному буму. На самом же деле закон был выписан под несколько конкретных проектов украинских олигархов, главным образом в добывающей промышленности. И обеспечить должен был не столько инвестиции, сколько льготные условия разработки полезных ископаемых. Поэтому неудивительно, что никакого инвестиционного бума на Украине опять не случилось — ни по внутренним, ни по внешним инвестициям. Но закон-то есть, и он является одним из любимых детищ Зеленского. Вот в этой связи, видимо, кого-то в его окружении и посетила гениальная мысль как-то заставить действовать изначально убогий и практически недееспособный закон. А поскольку уровень государственных управленцев на Украине нынче примерно тот же, что у прапорщика из анекдота, скомандовавшего паровозу: "Стой, раз-два!" — то и попытка заставить закон работать реализована именно в таком духе. Разумеется, выполнено это поручение не будет, да и не может быть. Но что-то заработать на имитации бурной деятельности получится. Плюс, возможно, кого-то из приближенных все же удастся втиснуть в требования закона и получить налоговые и прочие предусмотренные им льготы. Но вот новых производств не будет — так же, как и мифического водородопровода. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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