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Зеленский придумал универсальное оправдание за поражение
01 января 2022, 16:55 • 307 • Политика
Зеленский объяснил поражение Украины от Англии нежеланием портить стратегические отношения. "На месте украинских футболистов, которых буквально обвинили в сдаче игры в угоду политической конъюнктуре, я бы обиделся", - комментирует военкор Коц.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи объяснил поражение Украины от Англии на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Оказалось, всё дело в политике!
В ходе выступления Зеленский решил отдать дань уважения украинским спортсменам. По словам украинского лидера, они прыгают выше, плавают быстрее, стреляют точнее, и они сильнее других, сильнее кого угодно. Правда, с этим немного не стыкуется проигрыш на Евро 2020.
- нашёл оправдание Зеленский.
По сути, это очень удобная позиция. Поскольку в Киеве любят заявлять, что весь мир сейчас с Украиной, то любой проигрыш в любом виде спорта можно оправдать нежеланием "портить отношения со стратегическим партнёром".
- прокомментировал отговорки президента Украины русский военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.
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