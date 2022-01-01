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Зеленский придумал универсальное оправдание за поражение

01 января 2022, 16:55  •  307 • Политика
Зеленский объяснил поражение Украины от Англии нежеланием портить стратегические отношения. "На месте украинских футболистов, которых буквально обвинили в сдаче игры в угоду политической конъюнктуре, я бы обиделся", - комментирует военкор Коц.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи объяснил поражение Украины от Англии на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Оказалось, всё дело в политике!
В ходе выступления Зеленский решил отдать дань уважения украинским спортсменам. По словам украинского лидера, они прыгают выше, плавают быстрее, стреляют точнее, и они сильнее других, сильнее кого угодно. Правда, с этим немного не стыкуется проигрыш на Евро 2020.
Проиграли только потому, что наши ребята не хотели портить отношения со стратегическим партнёром,
- нашёл оправдание Зеленский.
По сути, это очень удобная позиция. Поскольку в Киеве любят заявлять, что весь мир сейчас с Украиной, то любой проигрыш в любом виде спорта можно оправдать нежеланием "портить отношения со стратегическим партнёром".
То есть никакого чистого спорта, одна грязная политика? На месте украинских футболистов, которых буквально обвинили в сдаче игры в угоду политической конъюнктуре, я бы обиделся,
- прокомментировал отговорки президента Украины русский военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

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