Зеленский придумал универсальное оправдание за поражение

Зеленский объяснил поражение Украины от Англии нежеланием портить стратегические отношения. "На месте украинских футболистов, которых буквально обвинили в сдаче игры в угоду политической конъюнктуре, я бы обиделся", - комментирует военкор Коц.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей новогодней речи объяснил поражение Украины от Англии на чемпионате Европы по футболу 2020 года. Оказалось, всё дело в политике!

В ходе выступления Зеленский решил отдать дань уважения украинским спортсменам. По словам украинского лидера, они прыгают выше, плавают быстрее, стреляют точнее, и они сильнее других, сильнее кого угодно. Правда, с этим немного не стыкуется проигрыш на Евро 2020.

Проиграли только потому, что наши ребята не хотели портить отношения со стратегическим партнёром,

- нашёл оправдание Зеленский.

По сути, это очень удобная позиция. Поскольку в Киеве любят заявлять, что весь мир сейчас с Украиной, то любой проигрыш в любом виде спорта можно оправдать нежеланием "портить отношения со стратегическим партнёром".

То есть никакого чистого спорта, одна грязная политика? На месте украинских футболистов, которых буквально обвинили в сдаче игры в угоду политической конъюнктуре, я бы обиделся,

- прокомментировал отговорки президента Украины русский военкор Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.