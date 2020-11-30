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Зеленский придумал украинцам новый праздник

30 ноября 2020, 08:10  •  177 • Украина

На Украине появился новый профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга. Он будет отмечаться ежегодно 28 ноября. Как сообщается на сайте президента, Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Отмечается, что таким образом Зеленский хочет отблагодарить служащих за их вклад в утверждении «статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Инициаторами нового праздника выступил Кабинет Министров Украины.

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 28 ноября 2020 года.

Отметим, Зеленский войдет в историю, как учредитель праздников. 30 сентября, он подписал указ о новой памятной дате — День территориальной обороны.

Украинцы также будут отмечать праздник виноградаря и винодела, который Зеленский учредил 25 сентября этого года.

За месяц до этого президент подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины.

Еще ранее Зеленский предложил шесть новых государственных праздников: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука и Пасха христиан западного обряда.

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