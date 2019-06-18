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Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
18 июня 2019, 07:09 • 44 • Политика
В интервью изданию Bild новый президент Украины Владимир Зеленский озвучил первую фразу, которую он заготовил для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Если их встреча состоится. И разговор со стороны Киева, судя по словам Зеленского, сразу же пойдёт в провокационном тоне.
Еще во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял в интервью СМИ о том, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным сможет его рассмешить. Однако, судя по интервью нового президента Украины изданию Bild, у него это вряд ли получится. Дело, скоре, пахнет очередной провокацией.
Журналисты издания в беседе с Зеленским выяснили, какую первую фразу для встречи с Путиным (если она состоится) заготовил лидер Незалежной.
"Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?" - поинтересовались в СМИ. "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.
Стоит вспомнить, что вопрос с Крымом для России давно закрыт. В 2014 году жители полуострова сами, путём референдума, приняли решение о возвращении в состав РФ. И об этом Владимир Путин уже не раз напоминал.
Зеленский же настаивает на "украинском" Крыме и всё ещё надеется на его возвращение обратно.
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