Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Еще во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял в интервью СМИ о том, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным сможет его рассмешить. Однако, судя по интервью нового президента Украины изданию Bild, у него это вряд ли получится. Дело, скоре, пахнет очередной провокацией.

Журналисты издания в беседе с Зеленским выяснили, какую первую фразу для встречи с Путиным (если она состоится) заготовил лидер Незалежной.

"Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?" - поинтересовались в СМИ. "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.

Стоит вспомнить, что вопрос с Крымом для России давно закрыт. В 2014 году жители полуострова сами, путём референдума, приняли решение о возвращении в состав РФ. И об этом Владимир Путин уже не раз напоминал.

Зеленский же настаивает на "украинском" Крыме и всё ещё надеется на его возвращение обратно.