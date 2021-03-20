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Зеленский придумал новый способ бороться с оппозицией на Украине, чтобы не замарать руки
20 марта 2021, 21:45 • 82 • Украина
На Незалежной планируют создать центр противодействия дезинформации. Видимо, чтобы закрытие неугодных властям оппозиционных каналов теперь можно было подгонять под решения центра. Да и оппозиционеры сразу понимать будут, с чем им придется столкнуться, отчего у некоторых «хотелка» критиковать власть отпадет – на то и расчет.
Основными задачами новенького центра будет борьба в информационном пространстве, чтобы никто не покушался на безопасность и национальные интересы страны, противодействие пропаганде, деструктивным кампания, недопущение манипулирования общественным мнением и обеспечение информбезопасности страны. Звучит пафосно, и даже, если откинуть лишние знания о ситуации на Украине – убедительно.
Только вот все мы прекрасно понимаем ситуацию на Незалежной, и еще не забыли, как совсем недавно там закрыли сразу три оппозиционных канала без единой на то причины. А теперь вот, центр противодействия с дезинформацией устраивают. У Зеленского так ручки почище будут в следующий раз, если вы понимаете, о чем я.
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