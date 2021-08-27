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Зеленский придумал кибераналог "стене" Яценюка: "Для отпора агрессору"
27 августа 2021, 10:15 • 120 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, придумал кибераналог проекта "стены" экс-премьера Арсения Яценюка. Объяснил традиционно: "Для отпора агрессору".
В частности, Зеленский поручил в рамках стратегии кибербезопасности страны создать кибервойска. Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента Украины.
В документе указано, что Украина намерена сформировать систему действенной киберобороны "путём образования в системе Министерства обороны Украины кибервойск". При этом уточняется, что на реализацию задумки будут направлены соответствующие финансовые, кадровые и технические ресурсы.
"Для сдерживания вооружённой агрессии в киберпространстве и предоставление отпора агрессору", - уточняется в указе.
Стоит отметить, что похожий по своему замыслу объект был запланирован в своё время Яценюком. Для реализации задумки по "сдерживанию агрессора" были направлены большие финансовые, технические и кадровые ресурсы. В итоге деньги "растворились" в воздухе, Яценюк покинул медийное поле, а на месте "стены" остался обрывок колючей проволоки.
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