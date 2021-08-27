Зеленский придумал кибераналог "стене" Яценюка: "Для отпора агрессору"

Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, придумал кибераналог проекта "стены" экс-премьера Арсения Яценюка. Объяснил традиционно: "Для отпора агрессору".

В частности, Зеленский поручил в рамках стратегии кибербезопасности страны создать кибервойска. Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента Украины.

В документе указано, что Украина намерена сформировать систему действенной киберобороны "путём образования в системе Министерства обороны Украины кибервойск". При этом уточняется, что на реализацию задумки будут направлены соответствующие финансовые, кадровые и технические ресурсы.

"Для сдерживания вооружённой агрессии в киберпространстве и предоставление отпора агрессору", - уточняется в указе.

Стоит отметить, что похожий по своему замыслу объект был запланирован в своё время Яценюком. Для реализации задумки по "сдерживанию агрессора" были направлены большие финансовые, технические и кадровые ресурсы. В итоге деньги "растворились" в воздухе, Яценюк покинул медийное поле, а на месте "стены" остался обрывок колючей проволоки.