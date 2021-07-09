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Зеленский придумал, кем заменить оскандалившуюся Мендель

09 июля 2021, 17:15  •  76 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский придумал, кем заменить оскандалившегося пресс-секретаря Юлию Мендель.
На смену 34-летней девушке, которая с 2019 года была официальным представителем Зеленского, придёт ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. 9 июля президент Украины подписал указ о назначении нового пресс-секретаря.
Напомним, что Мендель 30 апреля написала заявление об увольнении. Как сообщает "Страна.ua", на её отставке настаивал глава Офиса президента Андрей Ермак, который негативно оценивал деятельность девушки. При этом сам Зеленский всегда был благосклонен к своему пресс-секретарю.
Примечательно, что за несколько лет работы на посту пресс-секретаря Мендель успела несколько раз оказаться в центре скандала. Так, например, её обвиняли в конфликте интересов. В июне 2019 года Мендель писала статьи в The New York Times об украинских событиях, хотя в это же самое время её заявление о приёме на работу в Офис президента лежало на столе на Банковой. Журналистка не уведомила своих работодателей о скорой смене своего статуса.
После того как Мендель стала представителем первого лица государства, журналисты начали жаловаться, что она препятствует их работе и не даёт задать вопрос президенту и главе его Офиса. Они призвали Зеленского уволить пресс-секретаря.
Кроме того, Мендель приняла участия в съёмках одного из выпусков скандального телеканала "Дом", который был создан с одной целью - распространять пропаганду против России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Практически все новости и передачи "Дома" посвящены критике России и возвеличиванию Украины.

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