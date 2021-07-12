Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не...
Главная / Политика

Зеленский придумал, как заставить Россию провести встречу "нормандской четвёрки"

12 июля 2021, 21:20  •  231 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как заставить Россию провести встречу "нормандской четвёрки". "Нужно давить на неё", - отметил украинский лидер.
С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, единственный способ провести саммит в "нормандском формате" - это оказать давление на Россию.
Зеленский также сказал, что Украина поддержала предложенные Германией и Францией кластеры по урегулированию конфликта в Донбассе. Отметим, что кластеры являются очередной западной уступкой для Украины, которая на протяжении долгих лет отказывается выполнять Минские соглашения.
Однако кластеры, как и "Минск-2", предлагают дать Донбассу особый статус и провести там выборы до передачи контроля над границей Киеву. Украина последние два года настаивает на том, чтобы сначала ей передали границу. В России неоднократно отмечали, что в этом случае нет никакой гарантии, что Киев, который прежде уже неоднократно обманывал участников переговоров, сдержит своё слово.
Напомним, что Россия перестала соглашаться на проведение встреч "нормандской четвёрки" из-за отсутствия прогресса в реализации достигнутых договорённостей со стороны Киева. Теперь Москва соглашается принять участие в переговорах только при условии, что Украина сделает хотя бы часть из обещанного. В противном случае нормандский саммит превращается в пиар-акцию Зеленского без каких-либо реальных результатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






231
Источник
Похожие новости
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
12 июля 2021, 06:40
Россия и Китай нанесут удары, на которые США не смогут ответить - Defense News
12 июля 2021, 00:15
Провокация с Defender поставила США под удар - СМИ
12 июля 2021, 14:00
Китайцы дипломатично объяснили ситуацию с русской вакциной от COVID-19
12 июля 2021, 17:40
Эти слова воспринимаются в штыки: Путин опубликовал "украинскую" статью
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
11 июля 2021, 02:15
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
06 июля 2021, 02:10
Президент Литвы шлёт ультиматумы
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
08 июля 2021, 00:00
Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.