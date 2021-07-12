Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как заставить Россию провести встречу "нормандской четвёрки". "Нужно давить на неё", - отметил украинский лидер.

С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, единственный способ провести саммит в "нормандском формате" - это оказать давление на Россию.

Зеленский также сказал, что Украина поддержала предложенные Германией и Францией кластеры по урегулированию конфликта в Донбассе. Отметим, что кластеры являются очередной западной уступкой для Украины, которая на протяжении долгих лет отказывается выполнять Минские соглашения.

Однако кластеры, как и "Минск-2", предлагают дать Донбассу особый статус и провести там выборы до передачи контроля над границей Киеву. Украина последние два года настаивает на том, чтобы сначала ей передали границу. В России неоднократно отмечали, что в этом случае нет никакой гарантии, что Киев, который прежде уже неоднократно обманывал участников переговоров, сдержит своё слово.

Напомним, что Россия перестала соглашаться на проведение встреч "нормандской четвёрки" из-за отсутствия прогресса в реализации достигнутых договорённостей со стороны Киева. Теперь Москва соглашается принять участие в переговорах только при условии, что Украина сделает хотя бы часть из обещанного. В противном случае нормандский саммит превращается в пиар-акцию Зеленского без каких-либо реальных результатов.