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Зеленский придумал, как забрать Крым. Ему нужна платформа и немного Турции

26 февраля 2021, 15:45  •  90 • Политика
Владимир Зеленский настаивает, что забрать Крым ему поможет так называемая Крымская платформа, где смогут объединиться Украина, Турция, страны ЕС, Канада или, например, Великобритания.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке взаимодействия с международными партнёрами в формате "Крымской платформы". О решении Зеленский сообщил сам в ходе видеообращения в собственном телеграм-канале. "Крымская платформа" - это не образное выражение. Зеленский действительно ожидает, что указанная структура поможет ему... вернуть Крым.
"Сегодня мной подписан указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова", - сказал президент Украины в своём заявлении.
Среди других задач, которые ставит перед правительством Зеленский, "развитие крымско-татарского языка" или, например, "защита прав жителей аннексированного Крыма". В заявлении не уточнялось, почему Зеленский считает, что права жителей Крыма - субъекта России - надо защищать.
Интересен и ещё один момент. К этой минуте текст документа на сайте президента Украины не опубликован. Ранее Зеленский давал понять, что партнёрами по "Крымской платформе" станут Турция, страны ЕС, Великобритания или, например, Канада.

Досье

Как заявляют в Киеве, так называемая переговорная площадка "Крымская платформа" создаётся для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова. Зеленский информировал ранее, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой.
Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остаётся неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.

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