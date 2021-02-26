Зеленский придумал, как забрать Крым. Ему нужна платформа и немного Турции

Владимир Зеленский настаивает, что забрать Крым ему поможет так называемая Крымская платформа, где смогут объединиться Украина, Турция, страны ЕС, Канада или, например, Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке взаимодействия с международными партнёрами в формате "Крымской платформы". О решении Зеленский сообщил сам в ходе видеообращения в собственном телеграм-канале. "Крымская платформа" - это не образное выражение. Зеленский действительно ожидает, что указанная структура поможет ему... вернуть Крым.

"Сегодня мной подписан указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова", - сказал президент Украины в своём заявлении.

Среди других задач, которые ставит перед правительством Зеленский, "развитие крымско-татарского языка" или, например, "защита прав жителей аннексированного Крыма". В заявлении не уточнялось, почему Зеленский считает, что права жителей Крыма - субъекта России - надо защищать.

Интересен и ещё один момент. К этой минуте текст документа на сайте президента Украины не опубликован. Ранее Зеленский давал понять, что партнёрами по "Крымской платформе" станут Турция, страны ЕС, Великобритания или, например, Канада.

Досье

Как заявляют в Киеве, так называемая переговорная площадка "Крымская платформа" создаётся для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова. Зеленский информировал ранее, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой.

Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остаётся неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.