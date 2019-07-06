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Зеленский придумал, как остановить "Северный поток - 2": Главная роль отведена Трампу
06 июля 2019, 20:24 • 30 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос "Северного потока - 2" через президента США Дональда Трампа.
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решит вопрос с российским газопроводом "Северный поток - 2" при помощи главы США Дональда Трампа. Слова украинского лидера передает телеканал "112 Украина".
По словам Зеленского, ни канцлер Германии, ни президент Франции не могут оказать серьёзное сопротивление "Северному потоку - 2", так как на них давят их собственные бизнесмены. В этой связи единственная надежда Украины - это президент США.
Он пообещал поднять тему борьбы с российским газопроводом во время предстоящего визита в США. При этом дата визита украинского президента пока не согласована.
Напомним, что США борются против "Северного потока - 2", так как сами хотят продавать Европе газ. Проблема в том, что американский сжиженный газ гораздо дороже российского и не выдерживает конкуренции в равных условиях. По этой причине США запугивают ЕС многочисленными санкциями.
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