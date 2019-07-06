Зеленский придумал, как остановить "Северный поток - 2": Главная роль отведена Трампу

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решит вопрос с российским газопроводом "Северный поток - 2" при помощи главы США Дональда Трампа. Слова украинского лидера передает телеканал "112 Украина".

По словам Зеленского, ни канцлер Германии, ни президент Франции не могут оказать серьёзное сопротивление "Северному потоку - 2", так как на них давят их собственные бизнесмены. В этой связи единственная надежда Украины - это президент США.

"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - сказал Зеленский.

Он пообещал поднять тему борьбы с российским газопроводом во время предстоящего визита в США. При этом дата визита украинского президента пока не согласована.

Напомним, что США борются против "Северного потока - 2", так как сами хотят продавать Европе газ. Проблема в том, что американский сжиженный газ гораздо дороже российского и не выдерживает конкуренции в равных условиях. По этой причине США запугивают ЕС многочисленными санкциями.