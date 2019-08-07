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Зеленский прибыл в Турцию
07 августа 2019, 15:54 • 103 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.
© president.gov.ua
«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую Республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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