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Зеленский прибыл в Турцию

07 августа 2019, 15:54  •  103 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию со своим первым официальным визитом.
 
© president.gov.ua
 

«Первый официальный визит Зеленского в Турецкую Республику начался — впереди насыщенная программа и важные встречи», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 

Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM

— Andrii Sybiha

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