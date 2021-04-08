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Зеленский прибыл в Донбасс воевать после скандала с побегом из Украины

08 апреля 2021, 14:00  •  272 • Политика
Едва успел затихнуть скандал с побегом Владимира Зеленского из Украины, когда он на фоне обострения ситуации на юго-востоке предпочёл покинуть страну, как появился новый повод для обсуждения. Зеленский прибыл в Донбасс воевать, вероятно, уверенный, что сможет поднять боевой дух солдат…
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в Донбассе, обещав, что дойдёт до передовой. В сообщении пресс-службы президента Украины говорится, что "глава государства [...] едет в Донбасс как верховный главнокомандующий". Предполагается, что Владимир Зеленский будет общаться с военными и "поддерживать боевой дух защитников".
Стоит напомнить, что в последние дни обострение на линии соприкосновения видно невооружённым глазом. Эксперты гадают, ждать нам полномасштабной войны или речь идёт лишь о провокациях. Тем временем бывший боец украинских вооружённых сил Валерий Прозапас напомнил, что ещё накануне Владимир Зеленский вообще не находился на Украине. Кроме того, его политика привела к тому, что украинские солдаты превратились в "пушечное мясо", подчеркнул Прозапас.
Наконец, напомнил Прозапас и о заявлении Зеленского, связанном с НАТО. Президент Украины выразил уверенность, что война в Донбассе закончится только после того, как Украина вступит в альянс:
"Видите, как удобно - война не заканчивается, потому что нас в НАТО не принимают, а не за его многолетнюю ложь и нелепые конвульсии на посту президента страны", - цитирует слова Прозапаса РИА ФАН.

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