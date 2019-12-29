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Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе

29 декабря 2019, 23:54  •  68 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в киевский аэропорт Борисполь для встречи 76 граждан, освобождённых в Донбассе в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
 
Президент Украины Владимир Зеленский globallookpress.com
 

Об этом сообщает офис украинского президента.

«Владимир Зеленский уже в аэропорту Борисполь. Ожидая самолёт с освобождёнными украинцами, президент Украины общается с их семьями», — говорится в сообщении в Twitter.

Уточняется, что самолёт с освобождёнными в рамках обмена украинцами уже вылетел с военного аэродрома в Харьковской области.

Ранее Украина сообщила о передаче ДНР и ЛНР 127 лиц и возвращении 76 своих граждан.

29 декабря Киев и самопровозглашённые республики Донбасса провели первый за два года обмен пленными.

Подробнее — в материале RT.

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