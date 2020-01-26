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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

26 января 2020, 21:39  •  187 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

«Начался двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Зеленский также проведёт переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

23 января Зеленский принял решение не посещать Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, чтобы предоставить своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».

В пресс-службе мемориального комплекса «Яд Вашем» выразили недоумение в связи с позицией Зеленского и подчеркнули, что все оставшиеся в живых получили ответ на свои запросы на посещение мероприятия.

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