Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.

«Начался двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Зеленский также проведёт переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.

23 января Зеленский принял решение не посещать Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, чтобы предоставить своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».

В пресс-службе мемориального комплекса «Яд Вашем» выразили недоумение в связи с позицией Зеленского и подчеркнули, что все оставшиеся в живых получили ответ на свои запросы на посещение мероприятия.