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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
26 января 2020, 21:39 • 187 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
©president.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Украины.
«Начался двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша», — говорится в сообщении.
Ожидается, что Зеленский также проведёт переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой.
23 января Зеленский принял решение не посещать Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, чтобы предоставить своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».
В пресс-службе мемориального комплекса «Яд Вашем» выразили недоумение в связи с позицией Зеленского и подчеркнули, что все оставшиеся в живых получили ответ на свои запросы на посещение мероприятия.
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