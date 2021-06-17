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Зеленский превратил в "оружие" запретный "Спутник V"

17 июня 2021, 04:25  •  20 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский превратил в "оружие" запретную для его страны русскую вакцину "Спутник V". Хватило всего одной жалобы иностранным журналистам.
16 июня пресс-служба офиса президента Украины опубликовала перевод интервью Зеленского журналистам крупных западных агентств - France-Presse, Reuters и Associated Press. Сама беседа состоялась двумя днями раньше.
Оценивая ситуацию в своей стране, Зеленский пожаловался: Украина совсем не в приоритете для поставок вакцин. Сначала препаратами обеспечивают страны Евросоюза, США и Израиль. По мнению украинского лидера, в приоритете должна быть его страна, потому что в ней идёт война. Но это не единственная причина, названная президентом Незалежной.
Главный фактор - наличие у России "Спутника V". Более того, Москва эту вакцину предлагает Киеву. Зеленский напомнил, что ранее это предложение распространялось "через каналы Медведчука". По мнению украинского президента, если русские поделятся вакциной, то для своего населения её не хватит.
"Не хватит для их населения, но для них это не приоритет: "Сначала берите вы". Это также оружие. И вы думаете, что этого никто не видит или не понимает? Все видят, все понимают", - произнёс Владимир Зеленский.
В начале февраля 2021 года политик отказался от поставок "Спутника V". Он заявил, что украинцы не являются подопытными кроликами. Якобы эффективность этого препарата не подтверждена официально. Чуть позже стало известно, что на Украине даже не планируют регистрировать эту вакцину. Ещё через некоторое время регистрация "Спутника V" была запрещена официально.

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