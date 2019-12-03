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Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

03 декабря 2019, 23:54  •  21 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
 
©president.gov.ua
 

«Нас, украинцев, во всём мире 65 млн... Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой... чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались», — заявил украинский лидер.

Он рассказал, что украинские власти намерены запустить программу «Возвращайся и оставайся», первым этапом которой станет возможность для граждан получить кредиты для открытия бизнеса на сумму 1,5 млн гривен на пять лет.

«Ставки следующие: 5% — для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее двух рабочих мест; 7% — для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн гривен... и 9% — для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 млн до 50 млн гривен и хочет расширить своё дело», — объяснил Зеленский.

Он добавил, что у правительства есть «ещё много интересных идей».

Ранее Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых республик Донбасса.

В конце августа украинский бизнесмен Игорь Коломойский в качестве условия для переизбрания Зеленского на второй срок назвал число украинцев, которых ему удастся вернуть на родину.

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