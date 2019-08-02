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Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области

02 августа 2019, 15:39  •  81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской областной городской администрации. Об этом он сообщил во время совещания в Ивано-Франковске. 
 
РИА Новости
 

«Я хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации», — цитирует украинского лидера агентство «Укринформ». 

Президент также вручил Шмыгалю удостоверение председателя Ивано-Франковской ОГА. 

Ранее Шмыгаль возглавлял Департамент экономического развития и промышленности Львовской ОГА.

10 июля Владимир Зеленский представил нового главу Киевской ОГА. 

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