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Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области
02 августа 2019, 15:39 • 81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской областной городской администрации. Об этом он сообщил во время совещания в Ивано-Франковске.
РИА Новости
«Я хочу назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации», — цитирует украинского лидера агентство «Укринформ».
Президент также вручил Шмыгалю удостоверение председателя Ивано-Франковской ОГА.
Ранее Шмыгаль возглавлял Департамент экономического развития и промышленности Львовской ОГА.
10 июля Владимир Зеленский представил нового главу Киевской ОГА.
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