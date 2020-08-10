Зеленский предсказал Белоруссии "чрезвычайно горькие последствия"

Свой комментарий к событиям в Минске после проведённых президентских выборов в Белоруссии оставил на странице в соцсети Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что сейчас республика переживает "трудные времена", когда идёт попытка "определить вектор своего дальнейшего развития". Рассуждая о провокациях и протестах, произошедших накануне в республике, Зеленский аккуратен в своих высказываниях.

"Уже очевидно, что не все в стране согласны с анонсированными предыдущими результатами выборов. И, как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", - обратил внимание президент Украины, добавив, что "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растёт".

После этого Зеленский призвал белорусов "к максимальной терпимости, терпимости и отказу от уличного насилия", а также к открытому диалогу, пишут "Дни.ру". По его мнению, лишь взаимопонимание всех сторон сложившейся ситуации "может сохранить независимость страны и обеспечить её дальнейшее движение к свободе и демократии".

В противном случае, уверен лидер Незалежной, "эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями". Зеленский не понаслышке знает, о чём говорит, ведь ему до сих пор приходится разбираться с последствиями украинского госпереворота и Евромайдана в Киеве 2014 года.