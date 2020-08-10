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Зеленский предсказал Белоруссии "чрезвычайно горькие последствия"

10 августа 2020, 21:55  •  30 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов "к максимальной терпимости, терпимости и отказу от уличного насилия". В противном случае, предсказывает украинский лидер, Белоруссию ждут "чрезвычайно горькие последствия".
Свой комментарий к событиям в Минске после проведённых президентских выборов в Белоруссии оставил на странице в соцсети Facebook президент Украины Владимир Зеленский.
Он заявил, что сейчас республика переживает "трудные времена", когда идёт попытка "определить вектор своего дальнейшего развития". Рассуждая о провокациях и протестах, произошедших накануне в республике, Зеленский аккуратен в своих высказываниях.
"Уже очевидно, что не все в стране согласны с анонсированными предыдущими результатами выборов. И, как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", - обратил внимание президент Украины, добавив, что "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растёт".
После этого Зеленский призвал белорусов "к максимальной терпимости, терпимости и отказу от уличного насилия", а также к открытому диалогу, пишут "Дни.ру". По его мнению, лишь взаимопонимание всех сторон сложившейся ситуации "может сохранить независимость страны и обеспечить её дальнейшее движение к свободе и демократии".
В противном случае, уверен лидер Незалежной, "эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями". Зеленский не понаслышке знает, о чём говорит, ведь ему до сих пор приходится разбираться с последствиями украинского госпереворота и Евромайдана в Киеве 2014 года.

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