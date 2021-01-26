Зеленский предпочёл для тренировок российские тренажёры

25 января президент Украины Владимир Зеленский отметил свой 43-й день рождения. Как всегда, PR-служба президента попыталась отметить этот факт нестандартно и креативно. В Instagram Зеленского было опубликовано его фото, на котором 43-летний глава государства позирует во время утренней зарядки. Подпись под фото гласит, что в душе он чувствует себя на 30 лет.Гарант уже принял не одно поздравление с праздником. В соцсетях его поздравляют не только сторонники из Офиса президента и партии «Слуга народа», но и известные политики, а также оппоненты и ненавистники.Конечно же, его «слуги» максимально «прогнулись» перед хозяином, назвав президента тем, кто строит «тысячи километров дорог и сотни мостов», а также «возвращает граждан из любого уголка мира».«Тарифы снизь, именинник», «Где реформы?», «Иди лучше государство строй… а не в зале сиди», «9,9 за куб», «Пусть Господь даст ума и ответственности перед народом Украины», – пишут под публикацией у президента в Инстаграме рядовые украинцы.Однако на этот раз украинские патриоты не проявили присущую им бдительность. Потому что президент Украины на своем фото прорекламировал фирму FOREMAN – это российский производитель для фитнес-клубов. Товарный знак этой фирмы видно на гантелях, с помощью которых тренирует свои мышцы Владимир Зеленский.Таким образом, на украинского президента вполне можно поставить клеймо предателя. Потому что он закупил товары страны-агрессора. Впрочем, скорее всего, украинские патриоты просто не успели заклеймить позором своего президента.