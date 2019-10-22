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Зеленский предпочел скоростному поеданию шаурмы в Ростове визит в Японию

22 октября 2019, 12:09  •  50 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал визит в Японию, а не поездку на чемпионат по скоростному поеданию шаурмы в Ростове.
Представители президента Украины ответили блогеру Вадиму Манукяну, который пригласил Владимира Зеленского на первый чемпионат по скоростному поеданию шаурмы в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА ФАН.
Как заявил представитель PR-службы штаба Владимира Зеленского на президентских выборах Владислав Рогимов, глава государства сейчас находится в Японии, поэтому не сможет приехать 23 октября в Россию. При этом Рогимов готов сам приехать в Ростов.
"Для меня большой неожиданностью стал тот факт, что представители Владимира Зеленского отслеживают мои публикации, которые касаются сферы восстановления российско-украинских отношений", - прокомментировал ситуацию Манукян.
По словам блогера, он надеется, что однажды Киев и Москва смогут наладить диалог, ибо общественная дипломатия творит чудеса. Поэтому Манукян будет рад, если украинский представитель посетит чемпионат по поеданию шаурмы.

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