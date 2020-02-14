Зеленский предоставляет радикалам-"добровольцам" из нацбатов статус участников боевых действий • 88 • Аналитика

Владимир Зеленский и возглавляемая им киевская власть продолжают политику заискивания перед «национал-патриотической» частью украинского общества, особенно перед ее наиболее радикально и антироссийски настроенными элементами.



Новой подачкой для них стало подписание президентом закона, в соответствии с которым статус участников боевых действий со всеми полагающимися к нему льготами и преференциями получат члены незаконных вооруженных формирований, во множестве орудовавших на Донбассе в первые годы разразившегося там гражданского конфликта. Фактически это легитимизация НВФ (незаконных вооружённых формирований). Борьба за электорат...







Для того чтобы понять, почему у всех нормальных людей подобное решение вызывает крайне жесткое неприятие, необходимо вспомнить, как создавались так называемые добровольческие батальоны, членов которых теперь приравняли к военнослужащим официальных силовых структур. Возникновение добробатов для дорвавшихся до государственной власти главарей майданного переворота было единственным способом направить в безопасное для них и их активов русло разрушительную энергию скопившейся в Киеве и некоторых других крупных городах маргинальной массы политических и уголовных погромщиков, ставших победителями и совершенно не намеревавшихся возвращаться к мирной жизни.



Первые группы этого отребья начали принудительно свозить на базу внутренних войск Украины в Новых Петровцах для создания рот и батальонов милиции особого назначения согласно приказу одного из главных преступников «майдана», ставшего впоследствии министром внутренних дел страны (и остающегося им по сей день), – Арсена Авакова. Было это в марте 2014 года. Параллельно началось формирование незаконных и нелегитимных вооруженных отрядов силами различных националистических организаций и движений – от ОУН-УПА до «Правого сектора» (запрещены в России). Говорить, что все происходящее тогда было ответом на «российскую агрессию» или «сепаратизм» — это точно то же, что утверждать: Солнце вертится вокруг Земли.



О создании ДНР и ЛНР, об отделении их от Украины тогда еще и речи не было, а «отбивать» добровольно возвратившийся в состав России Крым никто в Киеве не собирался с первого дня, прекрасно понимая, чем будут чреваты подобные попытки. Именно брошенные на Восток в эйфории от абсолютной вседозволенности «добровольцы» и были одной из главных причин того, что локальные и относительно мирные протесты там переросли в полномасштабную гражданскую войну, продолжающуюся поныне.



В последующие годы личный состав таких радикальных формирований, как «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Торнадо» (экстремистские группировки, запрещены в РФ) и прочих, им подобных, отметил свой «боевой путь» убийствами мирных жителей, массовым мародерством и грабежами, насилием и множеством прочих преступлений. Огромное количество нацбатовцев стали фигурантами многотомных уголовных дел как во время пребывания в «зоне АТО», так и находясь далеко за ее пределами. Неудивительно: некоторые такие подразделения сколачивались практически полностью из самых отпетых уголовников, например, «Святая Мария». Бесчинства добробатовцев, их категорическое нежелание подчиняться кому-либо, кроме своих атаманов, и расставаться с «вольницей» в конечном итоге привели к тому, что они де-юре были влиты в состав ВСУ и Национальной гвардии. По сути своей и основному составу это остались все те же банды, однако теперь они получили вполне официальный статус.



Одной из главных проблем для некоторых из тех, кто состоял в терзавшей Донбасс своре, было упорное нежелание государства признавать их «заслуги» и «подвиги». Это закрывало для них доступ к тому весьма внушительному социальному пакету, который в стране предусмотрен для «ветеранов АТО». А ведь это не только различные денежные выплаты и скидки на те же коммунальные платежи, но и различные льготы при получении земельных участков, кредитов, растаможке автомобилей... И вот – свершилось. Желающий в очередной раз задобрить периодически грозящую то «свергнуть», то «прибить» его толпу маргиналов в затасканном камуфляже, президент Зеленский бросил им кость.



Отныне вожделенный статус участника боевых действий сможет получить большинство представителей нацбатов, включая иностранных граждан — ведь для этого вполне достаточно даже не выписок из официальных документов (приказов, штатных расписаний частей и т.п.), а заверенных (даже не личных) свидетельства трех лиц, уже имеющих статус УБД. Для имеющих ранения добровольцев — два свидетеля и справка о ранении.



Число официальных ветеранов на Украине уже давно перевалило за 300 тысяч, а теперь к этому количеству прибавится орава, привыкшая вырывать "своё" буквально с кровью. Оплачивать же своими налогами карательские привилегии будут те украинцы, что живут нормальной жизнью. Владимир Зеленский и возглавляемая им киевская власть продолжают политику заискивания перед «национал-патриотической» частью украинского общества, особенно перед ее наиболее радикально и антироссийски настроенными элементами.Новой подачкой для них стало подписание президентом закона, в соответствии с которым статус участников боевых действий со всеми полагающимися к нему льготами и преференциями получат члены незаконных вооруженных формирований, во множестве орудовавших на Донбассе в первые годы разразившегося там гражданского конфликта. Фактически это легитимизация НВФ (незаконных вооружённых формирований). Борьба за электорат...Для того чтобы понять, почему у всех нормальных людей подобное решение вызывает крайне жесткое неприятие, необходимо вспомнить, как создавались так называемые добровольческие батальоны, членов которых теперь приравняли к военнослужащим официальных силовых структур. Возникновение добробатов для дорвавшихся до государственной власти главарей майданного переворота было единственным способом направить в безопасное для них и их активов русло разрушительную энергию скопившейся в Киеве и некоторых других крупных городах маргинальной массы политических и уголовных погромщиков, ставших победителями и совершенно не намеревавшихся возвращаться к мирной жизни.Первые группы этого отребья начали принудительно свозить на базу внутренних войск Украины в Новых Петровцах для создания рот и батальонов милиции особого назначения согласно приказу одного из главных преступников «майдана», ставшего впоследствии министром внутренних дел страны (и остающегося им по сей день), – Арсена Авакова. Было это в марте 2014 года. Параллельно началось формирование незаконных и нелегитимных вооруженных отрядов силами различных националистических организаций и движений – от ОУН-УПА до «Правого сектора» (запрещены в России). Говорить, что все происходящее тогда было ответом на «российскую агрессию» или «сепаратизм» — это точно то же, что утверждать: Солнце вертится вокруг Земли.О создании ДНР и ЛНР, об отделении их от Украины тогда еще и речи не было, а «отбивать» добровольно возвратившийся в состав России Крым никто в Киеве не собирался с первого дня, прекрасно понимая, чем будут чреваты подобные попытки. Именно брошенные на Восток в эйфории от абсолютной вседозволенности «добровольцы» и были одной из главных причин того, что локальные и относительно мирные протесты там переросли в полномасштабную гражданскую войну, продолжающуюся поныне.В последующие годы личный состав таких радикальных формирований, как «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Торнадо» (экстремистские группировки, запрещены в РФ) и прочих, им подобных, отметил свой «боевой путь» убийствами мирных жителей, массовым мародерством и грабежами, насилием и множеством прочих преступлений. Огромное количество нацбатовцев стали фигурантами многотомных уголовных дел как во время пребывания в «зоне АТО», так и находясь далеко за ее пределами. Неудивительно: некоторые такие подразделения сколачивались практически полностью из самых отпетых уголовников, например, «Святая Мария». Бесчинства добробатовцев, их категорическое нежелание подчиняться кому-либо, кроме своих атаманов, и расставаться с «вольницей» в конечном итоге привели к тому, что они де-юре были влиты в состав ВСУ и Национальной гвардии. По сути своей и основному составу это остались все те же банды, однако теперь они получили вполне официальный статус.Одной из главных проблем для некоторых из тех, кто состоял в терзавшей Донбасс своре, было упорное нежелание государства признавать их «заслуги» и «подвиги». Это закрывало для них доступ к тому весьма внушительному социальному пакету, который в стране предусмотрен для «ветеранов АТО». А ведь это не только различные денежные выплаты и скидки на те же коммунальные платежи, но и различные льготы при получении земельных участков, кредитов, растаможке автомобилей... И вот – свершилось. Желающий в очередной раз задобрить периодически грозящую то «свергнуть», то «прибить» его толпу маргиналов в затасканном камуфляже, президент Зеленский бросил им кость.Отныне вожделенный статус участника боевых действий сможет получить большинство представителей нацбатов, включая иностранных граждан — ведь для этого вполне достаточно даже не выписок из официальных документов (приказов, штатных расписаний частей и т.п.), а заверенных (даже не личных) свидетельства трех лиц, уже имеющих статус УБД. Для имеющих ранения добровольцев — два свидетеля и справка о ранении.Число официальных ветеранов на Украине уже давно перевалило за 300 тысяч, а теперь к этому количеству прибавится орава, привыкшая вырывать "своё" буквально с кровью. Оплачивать же своими налогами карательские привилегии будут те украинцы, что живут нормальной жизнью. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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