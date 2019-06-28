Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В соответствии с документом, украинские паспорта получат 14 лиц", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, он продолжит практику предоставления гражданства воевавшим в Донбассе после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. "Теперь со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы", - сказано в сообщении.

Ранее в июне Верховная рада упростила получение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в силовой операции Киева в Донбассе. Документ, в частности, отменяет для иностранных добровольцев требования владеть украинским языком и непрерывно проживать на Украине последние пять лет.

Согласно закону, для подтверждения участия в силовой операции иностранцу достаточно предъявить справку из министерства обороны, министерства внутренних дел или от командира действующего подразделения в Донбассе, а также решение суда, которое устанавливает факт участия иностранца в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе.

При этом закон предлагает считать участием в "защите территориальной целостности Украины" предоставление иностранцами инструкторской помощи вооруженным силам, МВД и другим законным военным формированиям, волонтерскую деятельность в зоне силовой операции, а также другую практическая помощь, которая содействовала обеспечению обороноспособности Украины.