Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Наказуемо в самой жёсткой и суровой форме: Кадыров призвал нещадно карать предат...
Форум "АРМИЯ-2019" открыт для массового посещения
В Крыму назвали сумму «упущенных выгод» за период в составе Украины
Возвращение в ПАСЕ. Смирительная рубашка для России?
Главная / Украина

Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе

28 июня 2019, 15:24  •  77 • Украина

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В соответствии с документом, украинские паспорта получат 14 лиц", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, он продолжит практику предоставления гражданства воевавшим в Донбассе после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. "Теперь со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы", - сказано в сообщении.

Ранее в июне Верховная рада упростила получение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в силовой операции Киева в Донбассе. Документ, в частности, отменяет для иностранных добровольцев требования владеть украинским языком и непрерывно проживать на Украине последние пять лет.

Согласно закону, для подтверждения участия в силовой операции иностранцу достаточно предъявить справку из министерства обороны, министерства внутренних дел или от командира действующего подразделения в Донбассе, а также решение суда, которое устанавливает факт участия иностранца в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе.

При этом закон предлагает считать участием в "защите территориальной целостности Украины" предоставление иностранцами инструкторской помощи вооруженным силам, МВД и другим законным военным формированиям, волонтерскую деятельность в зоне силовой операции, а также другую практическая помощь, которая содействовала обеспечению обороноспособности Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 15:24
Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе
28 июня 2019, 04:24
Politico: Майя Санду признаёт, что союз с социалистами – временное решение
27 июня 2019, 21:39
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
28 июня 2019, 02:24
Премьер-министр Украины после скандала предложил отправить главу МИД страны в отпуск
27 июня 2019, 18:24
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
27 июня 2019, 21:39
«Окружение Зеленского рассматривает это как гипотетическую возможность»: что известно об идее переноса столицы Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июня 2019, 10:54
1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп
28 июня 2019, 04:24
"Считает своего президента за дурака": Высокие отношения главы государства ...
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским &...
28 июня 2019, 04:24
"А нужен ли стране президент?" Эксперты начали списывать Зеленского со счет...
28 июня 2019, 01:09
Тиллерсон раскрыл, как США пытались шантажировать Россию дипломатической собственност...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
25 июня 2019, 01:39
"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российским туристам, лишенным Грузии
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.