Зеленский предложил ввести режим ЧП. Донецкой и Луганской областей это не коснётся

Согласно тексту документа, предлагается ввести чрезвычайное положение с 24 февраля 2022 года. Предположительно, оно будет действовать 30 дней.

При этом, как уточняется в указе, Донецкая и Луганская области не входят в те территории, где будет объявлен режим ЧП. В СНБО указали, что для утверждения положения необходимо провести голосование в Верховной раде.

Ранее Владимир Зеленский попросил Россию о диалоге в любых форматах. По его словам, Киев готов обсуждать ситуацию на любых площадках. Он добавил, что верит в то, что войны с Россией не будет.