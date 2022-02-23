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Зеленский предложил ввести режим ЧП. Донецкой и Луганской областей это не коснётся
23 февраля 2022, 19:45 • 169 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на территории страны режим чрезвычайного положения. Его указ размещён на сайте Верховной рады.
Согласно тексту документа, предлагается ввести чрезвычайное положение с 24 февраля 2022 года. Предположительно, оно будет действовать 30 дней.
При этом, как уточняется в указе, Донецкая и Луганская области не входят в те территории, где будет объявлен режим ЧП. В СНБО указали, что для утверждения положения необходимо провести голосование в Верховной раде.
Ранее Владимир Зеленский попросил Россию о диалоге в любых форматах. По его словам, Киев готов обсуждать ситуацию на любых площадках. Он добавил, что верит в то, что войны с Россией не будет.
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