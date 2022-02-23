Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
Главная / Политика

Зеленский предложил ввести режим ЧП. Донецкой и Луганской областей это не коснётся

23 февраля 2022, 19:45  •  169 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на территории страны режим чрезвычайного положения. Его указ размещён на сайте Верховной рады.
Согласно тексту документа, предлагается ввести чрезвычайное положение с 24 февраля 2022 года. Предположительно, оно будет действовать 30 дней.
При этом, как уточняется в указе, Донецкая и Луганская области не входят в те территории, где будет объявлен режим ЧП. В СНБО указали, что для утверждения положения необходимо провести голосование в Верховной раде.
Ранее Владимир Зеленский попросил Россию о диалоге в любых форматах. По его словам, Киев готов обсуждать ситуацию на любых площадках. Он добавил, что верит в то, что войны с Россией не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


169
Источник
Похожие новости
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
23 февраля 2022, 08:40
Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата о Донбассе: "Я в шоке"
23 февраля 2022, 12:10
Лавров отчитал генсека ООН. Расплата за утаиваемый геноцид?
23 февраля 2022, 12:10
А как же "чемодан, вокзал"? Украинцев призвали бежать из России
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в ...
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украи...
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
23 февраля 2022, 08:40
Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата о Донбассе: "Я в шоке&q...
23 февраля 2022, 12:10
Лавров отчитал генсека ООН. Расплата за утаиваемый геноцид?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
19 февраля 2022, 13:05
Киев поймали на новом военном преступлении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.