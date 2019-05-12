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Зеленский предложил украинцам проголосовать просмотрами за роспуск Верховной рады

12 мая 2019, 20:39  •  29 • Политика
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в YouTube вопрос в адрес киевлян о поддержке ими роспуска Верховной рады. В случае если видео просмотрят более миллиона раз, Зеленский "обратит внимание" на него, сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram.
"Мы вместе с вами создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание", - говорится в публикации. Большинство опрошенных на видео киевлян однозначно высказывались за досрочное прекращение полномочий Рады.
При этом в команде Зеленского заявили, что уровень доверия украинцев к Верховной раде составляет сейчас "не более 4%".
На данный момент количество просмотров петиции составляет более 203 тысяч. При этом количество лайков составлет 42 тысячи, дизлайков – всего 833.
Ранее, 4 мая, Зеленский написал спикеру Верховной рады Андрею Парубию письмо с предложением провести инаугурацию 19 мая, отметив, что настаивал на этой дате, чтобы избежать "вакуума власти".

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