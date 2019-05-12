Зеленский предложил украинцам проголосовать просмотрами за роспуск Верховной рады

"Мы вместе с вами создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание", - говорится в публикации. Большинство опрошенных на видео киевлян однозначно высказывались за досрочное прекращение полномочий Рады.

При этом в команде Зеленского заявили, что уровень доверия украинцев к Верховной раде составляет сейчас "не более 4%".

На данный момент количество просмотров петиции составляет более 203 тысяч. При этом количество лайков составлет 42 тысячи, дизлайков – всего 833.

Ранее, 4 мая, Зеленский написал спикеру Верховной рады Андрею Парубию письмо с предложением провести инаугурацию 19 мая, отметив, что настаивал на этой дате, чтобы избежать "вакуума власти".