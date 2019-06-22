|
Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»
22 июня 2019, 14:54 • 76 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой ввести штраф для депутатов Верховной рады за «неличное голосование».
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Под «неличным» подразумевается голосование за отсутствующих коллег, сообщается на сайте Рады.
«Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной раде Украины и/или её органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) — наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в тексте законопроекта, внесённого президентом в парламент.
В конце мая Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность.
Также сообщалось, что электронная петиция к украинскому лидеру о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 человек собрала необходимые 25 тыс. подписей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2019, 07:09
|
22 июня 2019, 08:39
|
16 июня 2019, 19:09
|
16 июня 2019, 06:24
|
21 июня 2019, 03:24
|
21 июня 2019, 22:39
|
15 июня 2019, 20:24