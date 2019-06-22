Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
В ответ на предложение вложиться в восстановление Донбасса Коломойский пообещал ...
Кто разрубит «минский узел» Донбасса?
22 июня. Правда и мифы о неготовности СССР. Арсен Мартиросян
Главная / Украина

Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»

22 июня 2019, 14:54  •  76 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой ввести штраф для депутатов Верховной рады за «неличное голосование».
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Под «неличным» подразумевается голосование за отсутствующих коллег, сообщается на сайте Рады.

«Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной раде Украины и/или её органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) — наказывается штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в тексте законопроекта, внесённого президентом в парламент.

В конце мая Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность.

Также сообщалось, что электронная петиция к украинскому лидеру о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 человек собрала необходимые 25 тыс. подписей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 16:09
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
21 июня 2019, 20:54
Коломойский заявил, что не планирует инвестировать в Донбасс
22 июня 2019, 14:54
В Госдуме оценили высказывание Зеленского о войне
21 июня 2019, 22:39
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
21 июня 2019, 16:24
Президент Молдовы пригласил Лукашенко на сбор винограда
21 июня 2019, 19:24
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
22 июня 2019, 02:09
Приговор Зеленскому: Крым оказался туристическим раем для украинцев, а не военной баз...
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже не...
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже некуда"
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
16 июня 2019, 06:24
Ряженые как основа государственной дискредитации России
21 июня 2019, 03:24
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
15 июня 2019, 20:24
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.