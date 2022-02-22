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Зеленский предложил радикальный шаг против России
22 февраля 2022, 13:25 • 302 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность полного разрыва дипломатических отношений с Россией. Это будет весьма радикальный шаг со стороны властей Незалежной.
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