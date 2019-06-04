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Зеленский предложил провести заседание совета НАТО на Украине

04 июня 2019, 21:09  •  41 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о проведении выездного заседания главного политического органа НАТО — Североатлантического совета — на Украине.
 
©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы будем рады приветствовать Североатлантический совет на Украине», — сказал Зеленский.

Ранее Столтенберг анонсировал учения НАТО и Украины в Чёрном море в июле.

Также Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией и соблюдению Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. 

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