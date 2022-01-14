Зеленский предложил провести личную встречу с Путиным и Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский предложил Байдену организовать переговоры и пригласить на эту встречу Путина. Уточняется, что Киев ожидает ответа от Белого дома по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос о предоставлении Украине плана действий для членства. Вместо этого он отделался фразами о поддержке стремлений Киева.