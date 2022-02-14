Зеленский предложил отпраздновать обещанное США вторжение: Вывесить флаги и надеть ленты

Президент Украины Зеленский в обращении призвал граждан отметить День единения вывешиванием флагов.

На Украине жители анализируют появившееся обращение президента Владимира Зеленского.

Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство

- заявил украинский лидер в обращении.

Указ о новом празднике уже подписал глава Украины.

Как напоминают СМИ, 16 февраля политики в США назвали днём вероятного "вторжения" России.

Зеленский в обращении напомнил гражданам, что украинцев не в первый раз "пугают большой войной" и назначают дату военного вторжения.

"Но наше государство сегодня сильное, как никогда.... Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путём переговоров... Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - говорится в заявлении Зеленского.

Также Зеленский заверил украинцев, что граждане страны "никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться".