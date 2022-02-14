|
Зеленский предложил отпраздновать обещанное США вторжение: Вывесить флаги и надеть ленты
14 февраля 2022, 23:25 • 40 • Политика
Президент Украины Зеленский в обращении призвал граждан отметить День единения вывешиванием флагов.
На Украине жители анализируют появившееся обращение президента Владимира Зеленского.
- заявил украинский лидер в обращении.
Указ о новом празднике уже подписал глава Украины.
Как напоминают СМИ, 16 февраля политики в США назвали днём вероятного "вторжения" России.
Зеленский в обращении напомнил гражданам, что украинцев не в первый раз "пугают большой войной" и назначают дату военного вторжения.
"Но наше государство сегодня сильное, как никогда.... Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путём переговоров... Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - говорится в заявлении Зеленского.
Также Зеленский заверил украинцев, что граждане страны "никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться".
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2022, 17:05
|
11 февраля 2022, 11:25
|
12 февраля 2022, 14:15
|
09 февраля 2022, 10:25
|
14 февраля 2022, 00:05
|
13 февраля 2022, 05:25
|
14 февраля 2022, 02:25