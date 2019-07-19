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Зеленский предложил обменять террориста на журналиста

19 июля 2019, 12:09  •  53 • В России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве совершить «первые нормальные шаги» на пути урегулирования отношений между Россией и Украиной. Таковыми он назвал обмен осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, готовившего теракт в Крыму, на находящегося под судом украинского журналиста Кирилла Вышинского.

- Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова, - заявил он, то ли делая вид, что не понимает разницы в этих делах, то ли действительно не понимая ее.

Кирилл Вышинский еще не осужден ни за какое преступление. Его обвиняют в поддержке ЛДНР и государственной измене, но обвинение, сшитое белыми нитками, сыпется на глазах, из-за чего судебные заседания по его делу все время переносятся. За время его работы на посту главного редактора РИА Новости Украина к нему не было никаких претензий ни со стороны СБУ или других правоохранительных органов Украины вплоть до задержания 15 мая прошлого года. По факту его арестовали и держат за решеткой за обычную журналистскую деятельность, причем, абсолютно легальную.

Сам Кирилл называет обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и неоднократно заявлял, что не желает никакого обмена, потому что считает уверен в своей невиновности и хочет доказать это в суде.

Сенцова, задержанного вместе с членами запрещенного в РФ «Правого сектора», осудили за подготовку терактов в Симферополе, Севастополе и Ялте, а вовсе не за то, что он снял унылое плохое кино, что позволяет украинцам именовать его режиссером, и не за просто проукраинские взгляды. Приговор по Сенцову вступил в законную силу. Приговора по Вышинскому нет и вряд ли будет, поскольку оправдательный может вызвать волнения радикальных националистов и вылиться в погромы, а обвинительный не поймут в том же Евросоюзе. В частности, в ОБСЕ уже не раз намекали и даже впрямую говорили Киеву о необходимости освобождения Вышинского. Генпрокуратура Украины не просто так заявила, что суд может освободить Вышинского из-под стражи уже на своем следующем заседании.

Вариант освобождения Сенцова в случае обмена возможен в правовом поле, если он напишет прошение о помиловании, которое будет удовлетворено. Вышинского, поскольку он находится под судом, обменять по закону можно будет только в том случае, если суд прекратит в отношении него уголовное дело.

Предложение Зеленского можно расценивать лишь как попытку выйти из очень неприятной для Украины ситуации с минимальными имиджевыми потерями, а, возможно, даже и с жирным плюсом в виде Сенцова. Конечно, если оно будет положительно воспринято Москвой и реализовано.

Но, безусловно, в первую очередь во всей этой ситуации должно быть учтено мнение самого Кирилла Вышинского.

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