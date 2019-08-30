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Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты
30 августа 2019, 22:54 • 41 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
РИА Новости
Текст законопроекта, отмеченного как неотложный, представлен на сайте Рады.
«Внести изменения в ст. 93 Конституции Украины... изложив её в следующей редакции... «Право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу, президенту Украины, кабинету министров Украины, народным депутатам Украины и реализуется ими в случаях и порядке, определённых Конституцией Украины и законами Украины», — говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту данные изменения обосновываются необходимостью реализации «эффективного механизма законодательной инициативы... путём расширения перечня её субъектов».
Ранее Зеленский внёс в Раду законопроекты об импичменте, сокращении числа депутатов в парламенте и закреплении пропорциональной избирательной системы.
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